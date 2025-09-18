  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱

بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از مرز سرو

ارومیه – اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به همراه استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان استانی و فعالان اقتصادی عصر پنجشنبه، از مرز سرو بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید که با هدف بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های اقتصادی منطقه و توسعه تجارت مرزی برگزار شد، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی از نزدیک در جریان روند فعالیت‌های تجاری و زیرساخت‌های مرزی قرار گرفتند.

همچنین، فعالان اقتصادی فرصت یافتند تا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص تسهیل فرآیندهای تجاری و ارتقای عملکرد مرز سرو مطرح کنند.

استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت نقش مرز سرو در توسعه اقتصادی منطقه، بر لزوم حمایت‌های ویژه از فعالان اقتصادی و تسریع در بهبود زیرساخت‌های مرزی تاکید کرد.

این بازدید در راستای برنامه‌های دولت و مجلس برای تقویت اقتصاد مرزی و افزایش صادرات غیرنفتی استان انجام شد.

