بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از مرز سرو

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید که با هدف بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های اقتصادی منطقه و توسعه تجارت مرزی برگزار شد، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی از نزدیک در جریان روند فعالیت‌های تجاری و زیرساخت‌های مرزی قرار گرفتند.

همچنین، فعالان اقتصادی فرصت یافتند تا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص تسهیل فرآیندهای تجاری و ارتقای عملکرد مرز سرو مطرح کنند.

استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت نقش مرز سرو در توسعه اقتصادی منطقه، بر لزوم حمایت‌های ویژه از فعالان اقتصادی و تسریع در بهبود زیرساخت‌های مرزی تاکید کرد.

این بازدید در راستای برنامه‌های دولت و مجلس برای تقویت اقتصاد مرزی و افزایش صادرات غیرنفتی استان انجام شد.