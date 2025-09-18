تشکیل ۵.۵ همت پرونده کیفری فرار مالیاتی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست گفت و گوی شورای دولت و بخش خصوصی که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، با اشاره به تشکیل ۵.۵ همت پرونده کیفری فرار مالیاتی در استان، گفت که اغلب این پرونده‌ها مربوط به فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است.

وی بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان در بخش‌های مختلف تأکید کرد و افزود: فعالان اقتصادی باید ضمن رعایت قوانین، مورد حمایت جدی قرار گیرند تا ظرفیت‌های تولید و اشتغال استان به‌طور کامل به بهره‌برداری برسد.

عتباتی همچنین مشکلاتی مانند ثبت سفارش، برخی سامانه‌های ناکارآمد و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تعهدات ارزی را از جمله موانعی دانست که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند و بر لزوم اصلاح و بهبود این فرآیندها تأکید کرد.

وی گفت: فراهم کردن سازوکارهای شفاف و پایدار، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش داده و زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در استان تقویت می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به سهم ناچیز درآمد استان از گمرکات، آن را اجحاف نسبت به مردم استان دانست و افزود: سال گذشته تنها ۹ همت از پایانه‌های استان درآمد حاصل شد که نسبت به ظرفیت بالقوه مرزها رقم بسیار پایینی است.

وی تصریح کرد: ایجاد سیاست‌های عادلانه در تقسیم درآمدها، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود مدیریت گمرکی می‌تواند موجب افزایش درآمد استان و کاهش فشار اقتصادی بر مردم شود و همزمان انگیزه فعالیت اقتصادی سالم را نیز تقویت کند.