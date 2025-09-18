کمیسیون اروپا: ۶۰۰ هزار ساکن غزه با قحطی روبرو هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، انور العونی سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که در نتیجه محاصره نوار غزه و ادامه سیاست رژیم صهیونیستی در گرسنگی دادن به فلسطینی‌ها در نوار غزه، بیش از ۶۰۰ هزار نفر با خطر قحطی مواجه هستند.

کمیسیون اروپا دیروز چهارشنبه اقدامات بی‌سابقه‌ای را علیه رژیم صهیونیستی پیشنهاد کرد. اورسولا فون در لاین رئیس این کمیسیون گفت: حوادث وحشتناکی که هر روز در غزه رخ می‌دهد، باید متوقف شود و باید آتش‌بس فوری و دسترسی نامحدود به تمام کمک‌های بشردوستانه و آزادی همه اسیران در دست حماس برقرار شود.

از سوی دیگر سازمان جهانی بهداشت نیز هشدار داد که بیمارستان‌های غزه که پیش‌تر تحت فشار شدید قرار داشتند، به دلیل گسترش حمله زمینی ارتش صهیونیستی در شمال این باریکه، در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند. این سازمان خواستار پایان دادن به این شرایط غیرانسانی شد.

تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل این سازمان، در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: تجاوز نظامی و دستورهای تخلیه در شمال غزه موج‌های جدیدی از آوارگی ایجاد می‌کند و خانواده‌هایی را که پیش‌تر از نظر روانی دچار آسیب شده‌اند، به مناطق بیش از پیش محدود و نامناسب برای زندگی با کرامت می‌راند.

وی هشدار داد که بیمارستان‌هایی که پیش از این تحت فشار شدید بودند، اکنون در آستانه فروپاشی قرار دارند، در حالی که تشدید حملات مانع از دسترسی و ارسال تجهیزات حیاتی توسط سازمان جهانی بهداشت می‌شود.