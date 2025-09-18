به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، جنبش مقاومت فلسطین حماس امروز پنجشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: ما خواستار ادامه و تشدید همبستگی جهانی با غزه، در رد تجاوز اشغالگران، جنایات نسلکشی و گرسنگی هستیم.
در بیانیه صادره از سوی جنبش مقاومت فلسطین در این خصوص آمده است: ما خواستار بسیج همه ابزارها برای حمایت از ناوگان جهانی صمود (پایداری) هستیم که به سمت غزه در حرکت است و از نقش بشردوستانه آن قدردانی میکنیم.
حماس در این بیانیه اضافه کرد: ما خواستار فعال شدن ابزارهای فشار عمومی، دانشجویی، اتحادیهای و پارلمانی برای توقف نسلکشی و آوارگی اجباری مردم در غزه هستیم.
