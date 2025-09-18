  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

حماس: خواستار تلاش برای توقف نسل‌کشی در غزه هستیم؛ قدردانی از «صمود»

حماس: خواستار تلاش برای توقف نسل‌کشی در غزه هستیم؛ قدردانی از «صمود»

جنبش مقاومت فلسطین حماس در بیانیه ای اعلام کرد: خواستار فعال شدن ابزارهای فشار عمومی، دانشجویی، اتحادیه‌ای و پارلمانی برای توقف نسل‌کشی و آوارگی اجباری مردم در غزه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، جنبش مقاومت فلسطین حماس امروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ما خواستار ادامه و تشدید همبستگی جهانی با غزه، در رد تجاوز اشغالگران، جنایات نسل‌کشی و گرسنگی هستیم.

در بیانیه صادره از سوی جنبش مقاومت فلسطین در این خصوص آمده است: ما خواستار بسیج همه ابزارها برای حمایت از ناوگان جهانی صمود (پایداری) هستیم که به سمت غزه در حرکت است و از نقش بشردوستانه آن قدردانی می‌کنیم.

حماس در این بیانیه اضافه کرد: ما خواستار فعال شدن ابزارهای فشار عمومی، دانشجویی، اتحادیه‌ای و پارلمانی برای توقف نسل‌کشی و آوارگی اجباری مردم در غزه هستیم.

کد خبر 6593640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها