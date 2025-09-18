  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰

بیانیه مهم شاخه نظامی حماس در خصوص اسرای صهیونیست در غزه

بیانیه مهم شاخه نظامی حماس در خصوص اسرای صهیونیست در غزه

گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس لحظاتی پیش بیانیه مهمی را در خصوص طرح رژیم صهیونیستی برای حمله به شهر غزه و وضعیت اسرای صهیونیست صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطین شهاب، گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای خطاب به فرماندهی نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «غزه لقمه آسانی برای ارتش بزدل صهیونیستی نخواهد بود و ما از شما نمی‌ترسیم و آماده‌ایم تا نظامیان‌تان را به جهنم بفرستیم.»

شاخه نظامی حماس تصریح کرد که ارتشی از شهادت‌طلبان و هزاران کمین و بمب دست‌ساز برای نظامیان صهیونیست آماده کرده و غزه گورستان آنها خواهد بود.

این بیانیه تصریح کرد که دشمن صهیونیستی با این تصمیم وارد یک جنگ فرسایشی سخت خواهد شد که هزینه‌های بیشتری شامل تلفات و اسارت نظامیان صهیونیست به همراه خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: ما مجاهدین خود را برای قرار دادن بمب‌ها در داخل کابین خودروهای زرهی شما آموزش داده‌ایم، همچنین بولدوزرهای شما اهداف مهمی برای مجاهدین ما خواهند بود و باعث افزایش تعداد اسیران شما نزد ما خواهند شد.

در این بیانیه همچنین به شرایط اسرای صهیونیست در غزه نیز اشاره و تاکید شده است: اسیران شما در محله‌های شهر غزه پراکنده هستند و تا زمانی که نتانیاهو تصمیم به کشتن آنها گرفته است، ما به جان آنها اهمیت نخواهیم داد. آغاز و گسترش این عملیات جنایت کارانه به این معنی است که شما هیچ اسیری، نه زنده و نه مرده، به دست نخواهید آورد و سرنوشت همه آنها مانند سرنوشت «ران آراد» [خلبان مفقود صهیونیست] خواهد بود.

کد خبر 6593923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها