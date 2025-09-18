سیزدهمین کشتی ناوگان صمود مراکش از تونس به طرف غزه حرکت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ناوگان صمود مراکش اواخر شب گذشته اعلام کرد که سیزدهمین کشتی از ۲۳ کشتی آن، به عنوان بخشی از ناوگان جهانی صمود برای شکستن محاصره ۱۸ ساله اشغالگران صهیونیست بر غزه، از تونس به سمت این باریکه حرکت کرده است.

در تصاویری که در رسانه اجتماعی فیسبوک منتشر کرد، این ناوگان اعلام کرد که کشتی مذکور از بندر گامارث در شمال پایتخت تونس به سمت غزه حرکت کرده است.

پیش از این نیر دیروز چهارشنبه، جواهر شانا یکی از اعضای ناوگان صمود مراکش، به آناتولی گفته بود که ۱۲ کشتی متعلق به این ناوگان از تونس به سمت غزه حرکت کرده‌اند و یک کشتی دیگر نیز در حال آماده شدن برای حرکت در همان روز است.

ناوگان جهانی صمود خبر داد که ۶ قایق با ۲۶ یونانی و ۲۰ فعال بین‌المللی از سیروس یونان حرکت کرده‌اند و در راه پیوستن به ناوگان همبستگی در مسیر غزه هستند.