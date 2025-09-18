  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۶

واکنش کمیته‌های مقاومت فلسطین به عملیات ضد صهیونیستی در مرز اردن

کمیته‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای، عملیات ضد صهیونیستی فرد مقاوم اردنی در گذرگاه الکرامه که منجر به هلاکت دو نظامی صهیونیست شد، را تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کمیته‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای عملیات شهادت طلبانه در اردوگاه الکرامه را پاسخی طبیعی به جنایات نسل‌کشی، پاکسازی قومی و کوچ اجباری فلسطینی‌ها در غزه از سوی رژیم صهیونیستی دانستند.

در این بیانیه آمده است که عملیات قهرمانانه در پل الکرامه نشان می‌دهد که مقاومت در قلب همه آزادگان و انقلابیون از فرزندان ملت فلسطین و امت اسلامی ریشه دارد و تلاش‌ها برای سرکوب و نابودی مقاومت بی‌فایده خواهد بود. مقاومت، تنها گزینه برای پاسخ به جنایات و تروریسم صهیونیست‌های اشغالگر است.

کمیته‌های مقاومت فلسطین همچنین این عملیات را انعکاس صدای ملت‌های عربی و اسلامی، به‌ویژه مردم اردن دانستند که ثابت می‌کنند غزه را در برابر نسل کشی رژیم صهیونیستی تنها نخواهند گذاشت.

در این بیانیه با اشاره به عملیات گذرگاه الکرامه و عملیات دردناک رفح برای صهیونیست‌ها، بر شکست‌های مکرر و پیچیده سیستم امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی تاکید شده و آمده است که رهبران جنایتکار اسرائیل به فریب و گمراه کردن مردم خود ادامه می‌دهند.

کمیته‌های مقاومت فلسطین خطاب به مردم فلسطین در کرانه باختری، قدس، سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸، و همه ملت‌های عربی و اسلامی و آزادگان جهان، تاکید کردند که لحظه کنونی، سکوت و سستی را برنمی‌تابد و ضربات و عملیات‌های مبارک و فشارهای جدی و واقعی تنها، نیروی قادر به تغییر اوضاع است.

در این بیانیه همچنین از مردم خواسته شد تا اجازه ندهند غزه تنها با نسل‌کشی مواجه شود و تاریخ گواهی بر سکوت آن‌ها باشد؛ چرا که تاریخ به تماشاگران رحم نخواهد کرد و مواضع در آینده ثبت خواهد شد.

