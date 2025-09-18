به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، کمیته‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای عملیات شهادت طلبانه در اردوگاه الکرامه را پاسخی طبیعی به جنایات نسل‌کشی، پاکسازی قومی و کوچ اجباری فلسطینی‌ها در غزه از سوی رژیم صهیونیستی دانستند.

در این بیانیه آمده است که عملیات قهرمانانه در پل الکرامه نشان می‌دهد که مقاومت در قلب همه آزادگان و انقلابیون از فرزندان ملت فلسطین و امت اسلامی ریشه دارد و تلاش‌ها برای سرکوب و نابودی مقاومت بی‌فایده خواهد بود. مقاومت، تنها گزینه برای پاسخ به جنایات و تروریسم صهیونیست‌های اشغالگر است.

کمیته‌های مقاومت فلسطین همچنین این عملیات را انعکاس صدای ملت‌های عربی و اسلامی، به‌ویژه مردم اردن دانستند که ثابت می‌کنند غزه را در برابر نسل کشی رژیم صهیونیستی تنها نخواهند گذاشت.

در این بیانیه با اشاره به عملیات گذرگاه الکرامه و عملیات دردناک رفح برای صهیونیست‌ها، بر شکست‌های مکرر و پیچیده سیستم امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی تاکید شده و آمده است که رهبران جنایتکار اسرائیل به فریب و گمراه کردن مردم خود ادامه می‌دهند.

کمیته‌های مقاومت فلسطین خطاب به مردم فلسطین در کرانه باختری، قدس، سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸، و همه ملت‌های عربی و اسلامی و آزادگان جهان، تاکید کردند که لحظه کنونی، سکوت و سستی را برنمی‌تابد و ضربات و عملیات‌های مبارک و فشارهای جدی و واقعی تنها، نیروی قادر به تغییر اوضاع است.

در این بیانیه همچنین از مردم خواسته شد تا اجازه ندهند غزه تنها با نسل‌کشی مواجه شود و تاریخ گواهی بر سکوت آن‌ها باشد؛ چرا که تاریخ به تماشاگران رحم نخواهد کرد و مواضع در آینده ثبت خواهد شد.