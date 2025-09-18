به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای از شهادت ۴ نفر در نتیجه قحطی و سوءتغذیه در غزه خبر داد که یک نفر از آنها کودک است. به این ترتیب مجموع مرگ و میر ناشی از سوءتغذیه در غزه به عدد ۴۳۵ شهید رسیده که ۱۴۷ نفر از آنها کودک هستند.

از سوی دیگر دفتر اطلاع رسانی دولت غزه نیز اعلام کرد که اشغالگران اسرائیلی از زمان آغاز حمله زمینی به شهر غزه یعنی ۳۸ روز پیش، ۳,۵۴۲ فلسطینی را به شهادت رسانده اند.

بر اساس این گزارش، ۴۴ درصد از شهدا در این دوره در استان مرکزی و جنوب نوار غزه بودند که ادعا می‌شود مناطق امن انسانی هستند. در مقابل ۵۶ درصد در شهر غزه و شمال نوار غزه به شهادت رسیده اند.

توزیع جغرافیایی شهدا ثابت می‌کند که هدف گیری جامع و عمدی علیه غیرنظامیان و مناطق به ظاهر امن به سیاست عمومی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین در غزه در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۷۹ شهید و ۲۲۸ مجروح جدید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

با این آمار، شمار کل شهدای نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۵۱۴۱ نفر و تعداد مجروحان به ۱۶۵۹۲۵ نفر رسیده است.

در این گزارش آمده است که همچنان شمار زیادی از قربانیان زیر آوار خانه‌های ویران‌شده و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی به دلیل شرایط میدانی قادر به دسترسی به آن‌ها نیستند.

طی شبانه‌روز گذشته ۹ نفر در صف دریافت کمک‌های غذایی به شهادت رسیدند و ۳۳ نفر زخمی شدند. به این ترتیب مجموع شهدای لقمه نان به ۲۵۱۳ نفر و شمار زخمی‌ها به بیش از ۱۸ هزار و ۴۱۴ نفر افزایش یافت.