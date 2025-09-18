اذعان ارتش صهیونیستی به هلاکت ۴ نظامی خود در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که ۴ نظامی آن در درگیری‌های جنوب غزه به هلاکت رسیده‌اند.

بر اساس بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی یکی از نظامیان کشته شده ارتش دارای درجه سرگردی و سه نظامی دیگر سروان هستند.

ارتش صهیونیستی همچنین تاکید کرد که در این نبردها سه نظامی دیگر نیز زخمی شدند.

رسانه‌های صهیونیستی ظهر امروز اعلام کردند که به دنبال انفجار یک بمب دست ساز در رفح واقع در جنوب نوار غزه، ۴ نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده و ۸ نظامی دیگر نیز زخمی شدند. برخی رسانه‌ها اعلام کردند که حادثه زمانی رخ داد که خودرو زرهی صهیونیست‌ها به یک تله انفجاری برخورد کرد.

عصر امروز نیز یک جوان فلسطینی-اردنی در گذرگاه الکرامه واقع در مرز اردن و سرزمین‌های اشغالی به سمت نظامیان صهیونیست حاضر در این منطقه با سلاح سرد و گرم حمله کرد. وی یک نظامی صهیونیست را به ضرب گلوله به هلاکت رسانده و نظامی دیگر را به ضرب چاقو مجروح کرد که وی نیز به هلاکت رسید.