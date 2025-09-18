به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدیزاده عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این آزمون با حضور هزار و ۹۹۲ داوطلب در سه حوزه امتحانی دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.
رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر افزود: دستگاههای مشارکتکننده در این دوره از آزمون شامل سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان هواشناسی کشور، شرکت مادر تخصصی توانیر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاههای علوم پزشکی هستند.
احمدیزاده با بیان اینکه نتایج آزمون کمتر از یک ماه دیگر اعلام خواهد شد، خاطرنشان کرد: پس از اعلام نتایج، فرآیند گزینش پذیرفتهشدگان آغاز میشود.
وی همچنین از برگزاری آزمونهای دیگری در نیمه دوم سال جاری خبر داد و گفت: برنامهریزی برای برگزاری آزمونهای وزارت نفت و پتروشیمی در مرکز استان در دستور کار قرار دارد و مصاحبه پذیرفتهشدگان آزمونهای قبل نیز توسط جهاد دانشگاهی بوشهر انجام خواهد شد
نتایج آزمون استخدامی امروز از طریق سایت آزمون جهاد دانشگاهی قابل مشاهده خواهد بود.
