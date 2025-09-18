به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان در زاگرب، سه نماینده از استان خوزستان با نمایشهایی درخشان، نام خود را در جمع مدعیان قرار دادند.
پیام احمدی، کشتیگیر اهل ایذه، در وزن ۵۵ کیلوگرم موفق شد با نتیجه سه بر یک از سد الدانیز عزیزلی، قهرمان چند دوره جهان از آذربایجان عبور کند و به فینال راه یابد. این پیروزی، یکی از شگفتیهای روز نخست مسابقات بود.
علیرضا عبدولی از اندیمشک، در وزن خود با نتیجه پنج بر یک مغلوب کشتیگیر عنواندار ارمنستان شد و حالا باید در دیدار ردهبندی برای کسب مدال برنز تلاش کند.
امین میرزازاده، کشتیگیر اهل گتوند، در وزن ۱۳۰ کیلوگرم با نتیجه مشابه سه بر یک مقابل ونهائو جیانگ از چین به پیروزی رسید و دیگر فینالیست خوزستانی لقب گرفت.
دیدارهای فینال و ردهبندی عصر فردا جمعه برگزار خواهد شد این در حالی است که چند کشتیگیر دیگر از خوزستان نیز فردا و پس فردا روی تشک خواهند رفت. با توجه به عملکرد امروز، انتظار میرود شاهد ادامه درخشش فرنگیکاران این استان باشیم.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران با تکیه بر استعدادهای خوزستانی، بار دیگر قدرت خود را در عرصه جهانی به رخ کشیده است.
نظر شما