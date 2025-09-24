به گزارش خبرنگار مهر اهواز امروز شاهد صحنهای بود که قلب هر ایرانی را به تپش انداخت؛ قهرمانان خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، پس از فتح قلههای افتخار در رقابتهای جهانی کرواسی با استقبال پرشور مردم و کشتیدوستان وارد فرودگاه شهید قاسم سلیمانی شدند. تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با کسب چهار مدال طلا، دو نقره و دو برنز از مجموع ۱۰ وزن، برای دومین بار در تاریخ کشتی ایران و پس از ۱۱ سال، تاج قهرمانی جهان را بر سر نهاد.
در این پیروزی تاریخی، نقش کشتیگیران خوزستانی بیبدیل بود؛ از طلای درخشان سعید اسماعیلی اهل دزفول در وزن ۶۷ کیلوگرم تا طلای سنگینوزن امین میرزازاده از گتوند در ۱۳۰ کیلوگرم، هر حرکت آنان بر تشک، ضربآهنگ غرور ملی بود.
پیام احمدی از ایذه با نقرهای ارزشمند در وزن ۵۵ کیلوگرم، علیرضا مهمدی از ایذه با نقره در ۸۷ کیلوگرم و سید دانیال سهرابی از شوش با برنز در ۷۲ کیلوگرم، همگی با مبارزاتی جانانه، نام خوزستان را در تاریخ کشتی جهان جاودانه کردند.
در میان این افتخارآفرینیها، نبردهای پرچالش، داوریهای بحثبرانگیز و لحظاتی از جانفشانی نیز رقم خورد؛ از مبارزه خونین سهرابی با حریف فرانسوی تا حذف تلخ علی احمدیوفا در وزن ۶۰ کیلوگرم، همه و همه نشان از روحی بزرگ و ارادهای شکستناپذیر دارد.
