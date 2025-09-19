به گزارش خبرنگار مهر، پیام احمدی، کشتیگیر نوجوان و امید آینده کشتی فرنگی ایران جمعه شب در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که در حال برگزاری است، به مدال ارزشمند نقره دست یافت.
این کشتیگیر ۱۸ ساله اهل ایذه در استان خوزستان، در دسته ۵۵ کیلوگرم در دیدار فینال به مصاف نماینده گرجستان رفت. این مسابقه که تا آخرین ثانیه با حساسیت بالا همراه بود، در نهایت با نتیجه ۹ بر ۷ به سود حریف گرجستانی به پایان رسید تا احمدی با قبول شکست، عنوان نایب قهرمانی جهان را از آن خود کند.
دستاورد این جوان ایذهای از آن جهت قابل توجه است که وی در مسیر صعود به فینال، یکی از سنگینترین حریفان ممکن را از پیش رو برداشت. پیام احمدی در مرحله نیمهنهایی با نمایشی درخشان و شایسته، الدانیز عزیزلی، کشتیگیر نامآشنای آذربایجانی و قهرمان چندین دوره مسابقات جهانی را با نتیجه سه بر یک شکست داد. این پیروزی غیرمنتظره، به عنوان یکی از شگفتیهای بزرگ روز نخست رقابتها ثبت شد.
مدال نقره پیام احمدی، اولین مدال تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ محسوب میشود و نویدبخش آیندهای درخشان برای این کشتیگیر جوان و بااستعداد است.
