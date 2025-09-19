واکنش یونیفل به تداوم تجاوزگری رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروی حافظ صلح بینالمللی مستقر در جنوب لبنان (یونیفل) حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و تهدیدی برای ثبات شکننده در این منطقه توصیف کرد.
یونیفل از ارتش رژیم صهیونیستی خواست خیلی فوری، هرگونه حمله هوایی به لبنان را متوقف کند و به توافق برای عقب نشینی کامل از خاک این کشور پایبند بماند.
در بیانیه یونیفل آمده است: تداوم یافتن تنشآفرینیها، تهدیدی برای تلاشها به منظور بازگرداندن ثبات به منطقه محسوب می شود و از همه طرفها می خواهیم به قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت پایبند باشند.
یونیفل بیان کرد: به علت حملات اسرائیل، یگانهایی از نیروهای یونیفل مجبور شدند دو موضع خود در دیرکیفا نزدیک برج قلاویه را ترک کنند و به مناطق امنتر بروند.
