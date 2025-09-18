به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: ما به جنگ‌هایی مانند جنگ غزه و جنگ اوکراین پایان خواهیم داد و در این مورد با کنگره هماهنگی خواهیم کرد.

وی افزود: اگر لازم باشد تحریم‌هایی علیه پوتین اعمال کنیم، آنها را اعمال خواهیم کرد.

ترامپ تصریح کرد: ما نباید پایگاه هوایی بگرام، یکی از مهمترین پایگاه‌های جهان را رها می‌کردیم.

رئیس‌جمهور آمریکا در مورد اظهارات نامزد شهرداری نیویورک مبنی بر دستگیری نتانیاهو در صورت بازدید از این شهر گفت: این اظهار نظر درستی نبود.