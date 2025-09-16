ترامپ: زلنسکی مجبور به توافق خواهد شد؛ اروپا از روسیه نفت نخرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر به تهدید مقاومت اسلامی فلسطین حماس پرداخت.

رئیس‌جمهور آمریکا در این خصوص اعلام کرد: اگر حماس از اسیران (اسرای صهیونیست نزد حماس) به عنوان سپر انسانی استفاده کند، با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد!

دونالد ترامپ، در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اروپا باید خرید نفت از روسیه را متوقف کند. زلنسکی باید به توافق برسد و مشکل این است که کشورهای ناتو و اتحادیه اروپا نفت روسیه را می‌خرند..... زلنسکی (رئیس جمهور اوکراین) مجبور به توافق (با روسیه) خواهد شد.

وی در خصوص جنایت‌های اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه، بدون محکوم کردن تل آویو با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: من چیز زیادی در مورد حمله اسرائیل به غزه نمی‌دانم و باید ببینیم در مورد حمله زمینی جدید اسرائیل به غزه چه اتفاقی می‌افتد!

ترامپ پیش از سفرش به لندن به خبرنگاران گفت: ما تریلیون‌ها دلار از تعرفه‌ها درآمد کسب کردیم و روابط خوبی با انگلیس داریم. ما در مورد تیک‌تاک با چین به توافق رسیدیم. شرکت‌های بزرگی هستند که می‌خواهند تیک‌تاک را بخرند.