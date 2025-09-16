  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱

ترامپ: زلنسکی مجبور به توافق خواهد شد؛ اروپا از روسیه نفت نخرد

ترامپ: زلنسکی مجبور به توافق خواهد شد؛ اروپا از روسیه نفت نخرد

رئیس‌جمهور آمریکا در سخنانی خواستار توقف خرید نفت توسط کشورهای اروپایی از مسکو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر به تهدید مقاومت اسلامی فلسطین حماس پرداخت.

رئیس‌جمهور آمریکا در این خصوص اعلام کرد: اگر حماس از اسیران (اسرای صهیونیست نزد حماس) به عنوان سپر انسانی استفاده کند، با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد!

دونالد ترامپ، در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اروپا باید خرید نفت از روسیه را متوقف کند. زلنسکی باید به توافق برسد و مشکل این است که کشورهای ناتو و اتحادیه اروپا نفت روسیه را می‌خرند..... زلنسکی (رئیس جمهور اوکراین) مجبور به توافق (با روسیه) خواهد شد.

وی در خصوص جنایت‌های اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه، بدون محکوم کردن تل آویو با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: من چیز زیادی در مورد حمله اسرائیل به غزه نمی‌دانم و باید ببینیم در مورد حمله زمینی جدید اسرائیل به غزه چه اتفاقی می‌افتد!

ترامپ پیش از سفرش به لندن به خبرنگاران گفت: ما تریلیون‌ها دلار از تعرفه‌ها درآمد کسب کردیم و روابط خوبی با انگلیس داریم. ما در مورد تیک‌تاک با چین به توافق رسیدیم. شرکت‌های بزرگی هستند که می‌خواهند تیک‌تاک را بخرند.

کد خبر 6591798

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها