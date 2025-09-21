حمله پهپادی اوکراین به یک تفرجگاه در کریمه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که بر اثر حمله پهپادی اوکراین به شبه جزیره کریمه ۲ نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شده‌اند.

وزارت دفاع روسیه افزود که اوکراین به یک تفرجگاه در شبه جزیره کریمه که هیچ پایگاه نظامی در آنجا وجود نداشت؛ حمله کرده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی ساعات گذشته ۲۲ پهپاد را رهگیری و منهدم کردند.

بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه شانزده پهپاد بر فراز دریای سیاه و سه پهپاد بر فراز استان بلگورود و جمهوری کریمه سرنگون شدند.

وزارت دفاع روسیه روز یکشنه از سرنگونی پنج پهپاد اوکراینی بر فراز استان بلگورود خبر داده بود.

مقامات اوکراین پیش از این اعلام کرده بودند که در پی حمله گسترده روسیه به مناطق دنیپروپتروفسک، میکلایف، چرنیهیف، زاپروژیا، پولتاوا، کی‌یف، اودسا، سومی و خارکف دست کم سه نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند.

به گفته مقامات اوکراینی، روسیه با ۶۱۹ پهپاد و موشک حمله اخیر را ترتیب داد و پدافند هوایی اوکراین ۵۵۲ پهپاد، ۲ موشک بالستیک و ۲۹ موشک کروز را سرنگون یا منهدم کرد.

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که «هدف دشمن زیرساخت، نواحی مسکونی و شرکت‌های غیرنظامی بوده است و یکی از موشک‌های شلیک‌شده مجهز به مهمات خوشه‌ای، به ساختمانی چندطبقه در شهر دنیپرو اصابت کرد.»

این حملات در حالی انجام شده است که منابع دیپلماتیک گفته‌اند که شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته آینده درباره اوکراین نشستی در سطح وزرا برگزار خواهد کرد که از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است.