به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی زینیوند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با اعلام آمار تصادفات از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، گفت: در مجموع ۱۶۴۶ فقره تصادف جرحی در پایتخت بهدلیل تغییر مسیر ناگهانی رخ داده است که شامل ۷۷۹ فقره در بزرگراهها، ۷۶۱ فقره در خیابانهای اصلی و ۱۰۶ فقره در خیابانهای فرعی بوده است.
وی افزود: در همین مدت، ۲۳ نفر نیز جان خود را در اثر همین تخلف از دست دادهاند؛ ۱۷ نفر در بزرگراهها و ۶ نفر در خیابانهای اصلی.
زینیوند با اشاره به نقش خطای انسانی، نقص راه و نقص وسیله نقلیه در بروز این حوادث، تأکید کرد: یکی از عوامل مهم در وقوع این تصادفات، بیتوجهی رانندگان به تابلوهای راهنمایی و رانندگی یا نقص در تابلوهاست. اگر راننده با دقت کافی به علائم توجه کند و مسیر خود را بهدرستی انتخاب کند، احتمال وقوع تصادف بهدلیل تغییر مسیر ناگهانی بهشدت کاهش مییابد.
وی همچنین به آمار تصادفات ناشی از حرکت با دنده عقب اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۳۷ فقره تصادف جرحی بهدلیل حرکت با دنده عقب ثبت شده است؛ شامل ۹۷ فقره در بزرگراهها، ۱۵۶ فقره در خیابانهای اصلی و ۸۴ فقره در خیابانهای فرعی. در همین مدت، ۹ نفر نیز در اثر این تخلف جان باختهاند؛ ۴ نفر در بزرگراهها، ۲ نفر در خیابانهای اصلی و ۳ نفر در خیابانهای فرعی.
زینیوند هشدار داد: حرکت با دنده عقب، بهویژه در محورهای بزرگراهی که سرعت وسایل نقلیه عبوری بالاست، یکی از خطرناکترین تخلفات محسوب میشود. این اقدام معمولاً ناشی از عدم توجه به تابلوهای راهنمایی و رانندگی و انتخاب نادرست مسیر است.
وی تأکید کرد: نصب صحیح و قابلدید تابلوهای راهنمایی و رانندگی در نقاط کلیدی مانند ورودی و خروجی بزرگراهها، نقش حیاتی در جلوگیری از تخلفات حادثهساز دارد. رانندگان با دقت به این علائم میتوانند مسیر خود را بهدرستی انتخاب کرده و از تغییر مسیر ناگهانی یا حرکت با دنده عقب اجتناب کنند.
سرهنگ زینی وند در پایان اعلام کرد: در ترافیک شهری، تصمیمهای لحظهای میتوانند سرنوشتساز باشند. تغییر مسیر ناگهانی یا حرکت با دنده عقب، تنها در چند ثانیه، ممکن است جان انسانها را بگیرد. اما راه پیشگیری ساده است. تابلوهای راهنمایی و رانندگی نه فقط علائم فلزی، بلکه هشدارهایی حیاتیاند که مسیر درست را نشان میدهند. اگر این تابلوها در جای مناسب نصب شوند و رانندگان با دقت به آنها توجه کنند، بسیاری از تصادفات هرگز رخ نخواهند داد. ایمنی، از لحظهای آغاز میشود که چشممان به تابلو میافتد و تصمیممان بر پایه آگاهی شکل میگیرد.
