طرح ساماندهی تابلوهای شهری در تهران کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی نقش حیاتی در ایمنی معابر شهری دارند، اما وجود تابلوهای اضافی یا فرسوده که دید رانندگان را محدود می‌کند، می‌تواند خطرآفرین باشد. سرهنگ مصطفی زینی وند، رئیس اداره کل تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ به تشریح آخرین اقدامات پلیس راهور تهران بزرگ در این زمینه پرداخت.

ضرورت آمایش تابلوهای راهنمایی و رانندگی

سرهنگ زینی وند بیان داشت: بررسی‌های ما نشان داده بسیاری از تابلوها یا کارکرد خود را از دست داده‌اند، یا به دلیل تغییرات در شبکه معابر و فرسودگی، دیگر مناسب محل نصب‌شان نیستند. در برخی موارد، تابلوها پشت شاخ و برگ درختان پنهان شده‌اند و راننده نمی‌تواند آنها را به‌درستی ببیند.

وی افزود: به همین دلیل با همکاری مدیریت شهری، طرح آمایش تابلوها را در دستور کار قرار دادیم تا تابلوهای مازاد جمع‌آوری و تابلوهای معیوب اصلاح شوند. همچنین برای تابلوهایی که پشت درختان هستند، با هماهنگی مربوطه هرس شاخ و برگ انجام می‌شود تا دید رانندگان بهبود یابد.

جمع‌آوری بیش از ۵۲۰ تابلو مازاد در مرحله اول طرح

سرهنگ زینی‌وند گفت: در مرحله اول اجرای این طرح، ۵۲۰ عدد تابلوهای مازاد و غیرضروری جمع‌آوری شده است و این طرح همچنان ادامه دارد. هدف ما این است که برای هر تابلو یک شناسنامه مکان‌یاب ایجاد کنیم تا بتوانیم به صورت دوره‌ای وضعیت آنها را بررسی و اصلاح کنیم.

تابلوهای جدید برای آشکارسازی نقاط پرتصادف

سرهنگ زینی‌وند توضیح داد: یکی از اقدامات جدید، نصب تابلوهایی با زمینه سبز فسفری است که در نقاط حادثه‌خیز نصب می‌شوند تا رانندگان هوشیاری بیشتری داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه از آن نقاط عبور کنند. این رنگ خاص باعث جلب توجه بیشتر راننده می‌شود و به خصوص در ساعات تاریکی و شب، به دلیل بازتاب نوری بالا، کمک شایانی به دیده شدن تابلوها می‌کند.

اقدامات جدید برای ایمنی عابران پیاده و دانش‌آموزان

وی افزود: در مقابل مدارس، خط‌کشی‌هایی با رنگ‌های جذاب انجام شده تا دانش‌آموزان ترغیب شوند از مسیرهای مجاز عبور کنند. همچنین کانال‌های عابر پیاده در برخی تقاطع‌ها به صورت پایلوت اجرا شده تا عبور عابران به شکل ایمن‌تر و مشخص‌تری صورت گیرد.

رفع کمبود و نصب تابلوهای هدایت مسیر در بزرگراه‌ها

سرهنگ زینی‌وند اشاره کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۳۶۸ تابلو هدایت مسیر در مقاطع ورودی و خروجی بزرگراه‌ها نصب شده است تا از تغییر مسیر ناگهانی و حرکت دنده عقب جلوگیری شود. این اقدامات به کاهش تصادفات منجر به جرح و فوت کمک می‌کند.

کدگذاری تابلوها برای مدیریت بهتر ترافیک

وی درباره کدگذاری تابلوها گفت: برای هر بزرگراه یک کد اختصاصی در نظر گرفته شده است که جهت جغرافیایی نیز مشخص می‌شود. این کدها حتی اگر نام معبر تغییر کند، برای مدیریت و تصمیم‌گیری ترافیکی کاربرد دارند.

آمار تصادفات مرتبط با تابلوهای راهنمایی و رانندگی

سرهنگ زینی‌وند آمار مهمی را بدین شرح ارائه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۶۴۶ فقره تصادف جرحی به علت تغییر مسیر ناگهانی در تهران ثبت شده که ۷۷۹ مورد آن در بزرگراه‌ها بوده است. ۲۳ فقره تصادف فوتی به علت همین تخلف گزارش شده که ۱۷ مورد در بزرگراه‌ها رخ داده است.در خصوص حرکت دنده عقب نیز، ۳۳۷ فقره تصادف جرحی داشته‌ایم که ۷ مورد آن در بزرگراه‌ها بوده است. متأسفانه ۹ نفر به دلیل این تخلفات جان خود را از دست داده‌اند که ۴ نفر در بزرگراه‌ها بوده‌اند.

اهمیت بهبود و اصلاح تابلوها برای کاهش تصادفات

رئیس اداره کل تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: اکنون در حال بررسی نقاطی هستیم که تابلوها به درستی دیده نمی‌شوند یا نصب تابلو جدید ضروری است. این اقدامات به‌طور مستقیم در کاهش تصادفات ناشی از خطای انسانی و نقص تابلوها مؤثر است.

سرهنگ زینی‌وند در پایان تأکید کرد: هدف ما ارتقاء ایمنی معابر با مدیریت صحیح تابلوها و آگاهی‌بخشی به رانندگان است تا شاهد کاهش تصادفات و حفظ جان شهروندان باشیم.