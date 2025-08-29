  1. دین و اندیشه
  2. علوم انسانی
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

نظریه عدالت چگونه در تبدیل معارف اسلامی به فرهنگ عمومی اثر می‌گذارد؟

نظریه عدالت چگونه در تبدیل معارف اسلامی به فرهنگ عمومی اثر می‌گذارد؟

نشست «تأثیر نظریه عدالت در روش تبدیل معارف اسلامی به فرهنگ عمومی» یکشنبه نهم شهریور در پژوهشگاه فقه معاصر قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و پنجمین نشست «یکشنبه‌های روش» با موضوع «تأثیر نظریه عدالت در روش تبدیل معارف اسلامی به فرهنگ عمومی» از سوی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با همکاری میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مهدی شجریان استادیار گروه مطالعات عدالت اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام حسنعلی علی اکبریان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان ناقد در این نشست سخنرانی می‌کنند. دبیری جلسه را حجت الاسلام محمد کاظم حقّانی فضل مدیر دانشنامه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برعهده دارد.

این نشست روز یکشنبه نهم شهریور از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به نشانی قم خیابان فاطمی (دورشهر)، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ برگزار می‌شود همچنین علاقه مندان به شرکت در این جلسه به صورت غیر حضوری می‌توانند از طریق لینک https://bb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join اقدام کنند.

کد خبر 6573560
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها