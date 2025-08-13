به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و چهارمین نشست یکشنبههای روش از دوره تابستان با موضوع بررسی تاریخ روش فقها در تبدیل گزارههای فقهی به هنجارهای اجتماعی مطالعه موردی دوره حمله مغول تا صفویه برگزار میشود.
این نشست به میزبانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با همکاری میز «توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی» دفتر تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام محسن الویری دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم (علیهالسلام) و مهدیه مهدوی کنی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه امام صادق (علیهالسلام)، پردیس خواهران به عنوان ارائه دهنده، حجتالاسلام حامد قرائتی استادیار گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم (علیهالسلام) به عنوان ناقد و حجتالاسلام علی شریفی دبیر گروه ویژه مبادی فقه معاصر، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به عنوان دبیر جلسه سخنرانی خواهند کرد.
این نشست روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۳۰ این نشست به صورت مجازی برگزار میگردد و حضور علاقهمندان تنها از طریق پیوند https://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join امکان پذیر است.
نظر شما