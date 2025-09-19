به گزارش خبرگزاری مهر، در سرمقاله هفتهنامه خط حزبالله با عنوان «این را همه بدانند» میخوانیم: «این را همه بدانند»؛ این عبارتی است که حضرت آیتالله خامنهای در طول سالهای متعدّد، برای توجّه دادن مردم و مسئولان به مطلبی بسیار مهم و حیاتی به کار بردهاند. یکی از مقاطع حسّاسی که ایشان این عبارت را بارها به کار بردند، ایّام جنگ تحمیلی دوازدهروزهی رژیم صهیونیستی و پس از آن است. سوال این است که ایشان در این دوران، مردم و مسئولان را به چه مسئلهی مهمّی توجّه دادهاند؟
راز دشمنی آمریکا با ملّت ایران
حضرت آیتالله خامنهای، یک روز پس از توقّف آتش در جنگ دوازدهروزه، در سوّمین پیام تلویزیونی خود تأکید کردند که ملّت ایران و مسئولان، علّت دشمنی آمریکا و غرب را بدانند. ایشان در یک بیان بسیار مهم میفرمایند:
«رئیسجمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود … این اظهار او یک حقیقتی را لو داد؛ آمریکاییها از اوّلِ انقلاب با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند، پنجه میافکنند، هر دفعهای هم یک بهانهای دارند: یک بار حقوق بشر است، یک بار دفاع از دموکراسی است، یک بار حقوق زن است، یک بار غنیسازی است، یک بار اصل مسئلهی هستهای است، یک بار مسئلهی ساخت موشک است؛ بهانههای گوناگونی میآورند، امّا باطن قضیّه یک چیز بیشتر نیست و آن «تسلیم ایران» است… این یک نقطهی مهمّی است! ملّت ایران بدانند [علّت] معارضهی با آمریکا این است.» (۱۴۰۴/۴/۵)
ایشان در روزهای بعد نیز با همان تعبیرِ «همه بدانند» به این نکته تصریح میکنند که نشان از دغدغهی ایشان نسبت به تحریف حقیقت مبارزهی ملّت ایران است. ایشان میفرمایند: «این را همه بدانند … ما از جنگ استقبال نکردیم.» (۱۴۰۴/۴/۲۵)
ماهیّت یکسان جنگ تحمیلی هشتساله و دوازدهروزه
ماهیّت جنگ تحمیلی دوازدهروزه همان ماهیّت جنگ تحمیلی هشتساله است، زیرا هدف دشمنی از همان ابتدا یکی بوده است. «بعضی خیال میکنند دشمنیهایی که با ما میشود به خاطر این است که ما ستیزهگری کردهایم، ما دائماً انگشت در چشم اینها کردهایم.» (۱۳۹۵/۳/۲۵) امّا نگاهی به تاریخ دشمنیهای آمریکا و تجربههای ملّت ایران نشان میدهد آنگاه که ایران هیچ نزاعی با آمریکا نداشت نیز او در حال دشمنی و توطئه علیه ایران بود.
یکی از این تجربههای تلخ تاریخی که عمق دشمنی آمریکا را با ملّت ایران آشکار میکند، این بود که «در اوّلین ماههای پیروزی انقلاب، مجلس سنای آمریکا یک مصوّبه و قطعنامهی شدیداللّحنی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد، دشمنی را به طور عملی شروع کرد؛ این در حالی بود که هنوز سفارت آمریکا در ایران باز بود!» (۱۳۹۴/۸/۱۲) نمونهی بارز دیگر، نهضت ملّی دکتر مصدّق بود که علیرغم اینکه یک حرکت دینی و انقلابی نبود و فقط به دنبال استقلال کشور بود، با کودتای آمریکاییها سرنگون شد.
یکی از این تجربهها جنگ تحمیلی هشتساله است. «همهی قرائن از اوّل کار نشان میداد که استکبار پشت سر عراق است.» (۱۳۷۰/۷/۵) «آمریکا و مزدورانش بعد از آنکه در طول نوزده ماه [از ابتدای پیروزی انقلاب] هر چه کردند نتوانستند جمهوری اسلامی را به زانو دربیاورند حتّی حملهی نظامی هم کردند با خود فکر کردند ما ایران را به جنگی تحمیلی و ناخواسته میکشانیم، عراق را تحریک میکنیم که با ایران جنگ را شروع کند … [لذا] به سراغ صدّامحسینِ احمقِ جاهطلبِ مغرورِ بدبخت رفتند.» (۱۳۵۹/۷/۴)
علّت وقوع جنگ تحمیلی توسّط آمریکا در آن دوران نیز همین بود. آنها «جنگ را به وجود آوردند تا نظام اسلامی را از بین ببرند یا وادار به تسلیم کنند. … اگر ایران در مقابل آمریکا تسلیم میشد، جنگ زود تمام میشد. البتّه مصیبت سلطهی آمریکا صد برابر از مصیبت جنگ سختتر است.» (۱۳۷۰/۷/۵)
خلاصه اینکه «علّت مخالفت با نظام جمهوری اسلامی این است که جمهوری اسلامی آمد دستِ سلطهی آمریکایی را از کشور کوتاه کرد؛ همهی مسئله این است.» (۱۳۹۷/۲/۱۹) دشمنیشان با ملّت ایران نیز «به خاطر طرفداری از اسلام و ایستادگی در پای نظام اسلامی و دفاع جانانه از آن است.» (۱۳۸۱/۱۰/۱۹) و «هر حرکتی از سوی آمریکاییها و همپیمانانشان و همراهانشان انجام میگیرد، برای به زانو درآوردن ملّت ایران است، برای تحقیر ملّت ایران است.» (۱۳۹۳/۱۱/۱۹)
هرچند دشمنان و منافقان خارجی و داخلی تلاش میکنند تا علّت دشمنی آمریکا با ملّت ایران را تحریف کنند، امّا این حقیقت هیچگاه تحریفشدنی نیست.
علّت جنگهای تحمیلی علیه پیامبران
با نگاهی به تاریخ بهروشنی درمییابیم که علّت دشمنیها و تحمیل جنگها بر پیامبران بهویژه پیامبر اسلام نیز همین بوده است. در دوران حکومت نبوی، «همهی کسانی که جبههی متّحدی را علیه پیغمبر تشکیل دادند، با پیام توحید او، با پیام عدل او و با آموزشهای مکتب او دشمنی میکردند.» (۱۳۸۷/۱/۱)
دلیل دشمنی با جمهوری اسلامی نیز همان دلیل دشمنی با پیامبران توحید است. «بعضیها میگویند "آقا، دشمنتراشی نکنید"؛ نه، ما دشمنتراشی نمیکنیم؛ ما همین حرف پیغمبر و حرف خدا و حرف توحید را بر زبان میآوریم و خود همین گفتن، یک عدّه دشمن به وجود میآورد. دشمن، به خاطر ایجاد حرکت توحیدی دشمن میشود. رفع دشمنیِ او هم به این است که شما دست از حرکت بردارید و برگردید به همان چیزی که آنها میخواهند، یعنی عبودیّت طاغوت، پیروی طاغوت و مانند اینها؛ آمریکا این توقّع را از ما دارد.» (۱۳۹۸/۱/۱۴)
و قتی میگوئیم «انقلاب ادامهی بعثت پیغمبر بود» (۱۳۹۸/۱/۱۴) یعنی قیام مردم «هم جنبهی دینی داشت، هم جنبهی ضدّآمریکایی داشت.» (۱۳۹۹/۱۰/۱۹) زیرا «آمریکا در کشور ما فرعونیّت میکرد … موسای زمان آمد، تختوبخت این فرعون و دنبالهروهای او را واژگون کرد و از بین برد… و به وسیلهی این مردم، آمریکا را از این مملکت بیرون کرد.» (۱۳۹۴/۶/۱۸)
راه پیشگیری از وقوع جنگ
حال، سوال مهم این است که چگونه از وقوع جنگ پیشگیری کنیم؟ افراد ضعیف و ترسو برای فرار از جنگ تحمیلی راهکار سازش را پیشنهاد میکنند. این گروه، علاوه بر وعدههای الهی، تجربههای متعدّد تاریخی را نادیده میگیرند.
حقیقت آن است که «جنگ تحمیلی به خاطر این اتّفاق افتاد که دشمن در ما احساس ضعف کرد. اگر دشمن بعثی و محرّکینش خاطرجمع نبودند که سرِ چند روز به تهران خواهند رسید آنها اینجوری فکر میکردند این جنگ انجام نمیگرفت. … احساس ضعف شما موجب تشویق دشمن به حملهی به شما است؛ این یک قاعدهی کلّی است.» (۱۳۹۵/۱۲/۱۶)
بنابراین، تنها راه پیشگیری از جنگ تحمیلی دشمنان علیه ملّت ایران «مقاومت و استقامت» است. «همه باید بدانند … ملّت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد شد.» (۱۴۰۴/۴/۲۵) لذا «دفاع مقدّس یک اصل را برای ملّت ایران ثابت کرد و آن اصل، این است که صیانت کشور و بازدارندگی کشور از دستاندازی دشمن با مقاومت به دست میآید نه با تسلیم… م. این احساس که باید مقاومت کرد، موجب شد که هم اطمینان و اعتماد به نفْس داخلی به وجود بیاید… و هم به دشمن یاد داد که در محاسبات خودش قدرت داخلی ایران را به حساب بیاورد، مقاومت ایران را به حساب بیاورد.» (۱۴۰۱/۶/۳۰)
این مقاومت و استقامت تنها در سایهی اتّحاد و انسجام شکل خواهد گرفت. جامعهی اسلامی تنها زمانی میتواند مقاومت کند و به پیروزی برسد که اتّحاد و انسجام خود را به طور کامل حفظ کند؛ لذا دشمن بهشدّت تبلیغات میکند تا «رشتهی تواصی به حق و صبر را در بین مؤمنان قطع کند؛ این موجب میشود که انسانها احساس تنهایی کنند، احساس نومیدی کنند و ارادهها ضعیف بشود، امیدها کمرنگ بشود.» (۱۳۹۹/۱۲/۲۱)
لذا همانطور که در دوران دفاع مقدّس «جنگ را مردم اداره کردند، مردم پای کار بودند»، (۱۳۹۰/۷/۲۰) «ملّت مؤمن و انقلابی ایران با اتّحاد و استقامت خود توانست جنگ متجاوزانهی رژیم صدّام را که از سوی همین آمریکا و انگلیس، به علاوهی شوروی و بلوک شرق سابق پشتیبانی تسلیحاتی و اطّلاعاتی و سیاسی میشد، ناکام سازد و دشمن را به پشت مرزهای خود براند»، (۱۳۸۲/۱/۳۱) در دوران جنگ دوازدهروزه نیز نقش اصلی را مردم ایفا کردند. در این جنگ، «ملّت ایران نشان داد که هم متین است، هم شجاع است، هم وقتشناس است.» (۱۴۰۴/۳/۲۸)
امّا همه بدانند «انقلاب یک امر مستمر است … یک حقیقت ماندگار و حقیقت دائمی است… و هیچ وقت تمام نمیشود.» (۱۳۹۴/۶/۲۵) و مبارزهی «ضدّآمریکایی» ملّت ایران نیز تا غلبهی کامل بر طاغوت ادامه دارد و «ملّت ایران تسلیمشدنی نیست.» (۱۴۰۴/۳/۲۸) و «همه و همه بدانند… ملّت ایران حتماً پیروز خواهد شد.» (۱۴۰۴/۴/۲۵)
