سردار کارگر: مردم ایران پیروز اصلی جنگ ۱۲ روزه بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر آثار دفاع مقدس، صبح امروز در نشست خبری به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس، ضمن تبریک پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی، به تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های فرهنگی این بنیاد پرداخت.

در این نشست، سردار کارگر با اشاره به اهمیت یادآوری فداکاری‌های شهدا و ایثارگران، گفت: خوشبختانه در طول ۱۲ روز جنگ، مردم بزرگ ایران پیروز اصلی میدان بودند.

وی همچنین از برگزاری ۲۹۴ برنامه در سراسر کشور به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد که شامل ۸۵ برنامه از ارتش، ۹۰ برنامه از سپاه و ۴۳ برنامه از نیروی انتظامی است.

سردار کارگر افزود: در مجموع، ۱۲۸۶ برنامه با قریب به ۶۰۰۰ فعالیت در سازمان‌های لشکری و کشوری پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد که رویکرد اصلی این برنامه‌ها معرفی جذاب و شایسته فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر آثار دفاع مقدس همچنین با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، بیان کرد: ما اکنون ۴۷۷ ستاد در سراسر کشور داریم که مسئولیت آن‌ها بر عهده معاونین وزرا و استانداران است.

سردار کارگر یادآور شد همکاران رسانه‌ای جزئیات بیشتری از برنامه‌ها را در آینده نزدیک دریافت خواهند کرد.

سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر آثار دفاع مقدس، با تأکید بر اهمیت درگیرسازی احساس هیجان نسل جوان و تقویت بینش تاریخی و راهبردی آنان، از برگزاری سری نشست‌های تعاملی با رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس خبر داد.

سردار کارگر در این باره گفت: یکی از برنامه‌های ما روایتگری زنده و مقایسه‌ای است که به همراه تحلیل کارشناسان از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار می‌شود.

وی همچنین به برگزاری نمایش‌های خیابانی با مشارکت دانش‌آموزان اشاره کرد که صحنه‌هایی از فداکاری‌های دفاع مقدس را بازسازی می‌کند.

وی افزود: ما در تلاش هستیم تا فیلم‌های کوتاه ترکیبی را که تصاویر دفاع مقدس را با تصاویر مقاومت در جنگ ۱۲ روزه پیوند می‌زند، به نمایش بگذاریم.

سردار کارگر همچنین به مسئولیت بنیاد در جمع‌آوری اسناد و مدارک مربوط به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: امیدواریم در هفته دفاع مقدس امسال بخشی از این تصاویر و اسناد را منتشر کنیم.

سردار کارگر همچنین به تهیه بسته‌های آموزشی با عنوان ۱۰ درس ماندگار از دفاع مقدس برای مدارس و دانشگاه‌ها اشاره کرد و برگزاری آئین‌های مردمی هنری، مسابقات ورزشی نمادین و جشنواره سرود و موسیقی دانش‌آموزی را از دیگر برنامه‌ها برشمرد.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت رسانه‌ها در جنگ‌های ترکیبی، گفت: رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در تبیین واقعیت‌ها دارند و باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها شود.

سردار کارگر تأکید کرد: رسانه‌ها در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ضلع مهم در جنگ شناختی عمل کرده و توانسته‌اند افکار عمومی را روشن کنند.

سردار کارگر خواستار همکاری بیشتر رسانه‌ها با سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس شد و گفت: رسانه ملی، صدا و سیما، کار بسیار بزرگی در روشنگری انجام داده است.

وی تأکید کرد: باید از تجربیات گذشته بهره برده و به ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت ادامه دهیم.

