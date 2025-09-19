دشمن از قدرت موشکی ما عصبانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در محل مصلای امامزاده حضرت سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود با توصیه به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: از راه‌های نفوذ شیطان و دشمن، یکی هم تفرقه و فرقه سازی است. از ابتدای اسلام، دشمنان سعی کرده‌اند با ایجاد فرقه‌های مختلف باعث اختلاف و تفرقه مسلمانان شوند و با این کار بر مسلمانان غلبه کرده‌اند

وی با بیان اینکه شعار تفرقه بینداز و حکومت کن، واقعاً اثرگذار بوده است، تصریح کرد: ایجاد بهائیت فرقه‌های دیگر باعث تفرقه در تشیع شده است. بهائیت دین و آیین نیست، فرقه‌ای منحرف و کثیف است که به عنوان مثال در آن با محارم خود می‌توان ازدواج کرد و مرکزش در اسرائیل است و تحت حمایت این رژیم منحوس است. و یا فرقه وهابیت در اهل تسنن مانند بهائیت منحرف از مذهب تسنن بوده و حکومت عربستان نیز اکنون وهابی است. و همچنین فرقه احمد الحسن که ۲۰ سالی است برای خود بعنوان فرزند امام زمان تبلیغ می‌کند.

امام جمعه لاهرود تاکید کرد: وظیفه ما چیست؟ پاسخ در یک کلام است؛ اتحاد، چرا که تفرقه طبق آیات قرآن ما را ضعیف کرده و قدرتمان را از بین می‌برد.

حجت الاسلام صفری در بخش دیگری از خطبه‌ها بیان کرد: مردم کوفه با مسلم بن عقیل امتحان شدند. هرکسی مسلم را تنها گذاشت در واقع امام حسین (ع) را تنها گذاشت.

الان امتحان ما با ولایت فقیه است هر کسی پای ولایت ایستاد، عاقبت خیر شد. از شهید حججی و سردار سلیمانی تا شهدای اخیر.

وی خاطرنشان کرد: اگر مدیریت و درایت رهبری نبود معلوم نبود در جنگ اخیر چه بلاهایی سرمان آمده بود. خدا را شاکریم که همچنین رهبری داریم.

خطیب نماز جمعه لاهرود در ادامه گفت: بجای اینکه ما در شبکه‌های مجازی به افکار غربی‌ها درباره زنان حمله کنیم تا زنانشان مورد ظلم قرار نگیرند، آنها به ما حمله می‌کنند در حالی که زنان در تشیع در اوج عزت است.

حجت الاسلام صفری بیان کرد: وضعیت حجاب متأسفانه به سطح هشدار برای مسئولین رسیده است. حتی گاهاً در نهادهای رسمی حجاب را رعایت نمی‌کنند

وی با اشاره به افتخارات علمی و ورزشی اخیر جوانان ایرانی گفت: مقام معظم رهبری در پیامی قهرمانی جهانی کشتی ایران را اعجاب انگیز خواندند و تشکر و قدردانی کردند.

امام جمعه لاهرود با تاکید بر اینکه دشمنان از قدرت موشکی ما عصبانی هستند، یادآور شد: گرسنگی و آوارگی مردم غزه و بمباران همه روزه آن حقیقتاً دل انسان را به درد می‌آورد. با زبان و دعا و بیان جنایات اسرائیل و کمک مالی به مردم غزه وظیفه خود را انجام دهیم.

حجت الاسلام صفری با بیان اینکه زکات حتی زکات مستحبی فراموش نشود، افزود: دانش آموزان بی بضاعت در آستانه ماه مهر و آغاز بهار تعلیم و تربیت فراموش نشوند.