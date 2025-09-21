دستگزار: دفاع مقدس گنجینه درس های ارزشمند برای امروز و فردای ماست

اسماعیل دستگزار، مدیر کانون فرهنگی و هنری آستان مقدس امامزاده حضرت سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، بار دیگر یاد و خاطره روزهای پرشکوه مقاومت، ایثار و جانفشانی ملت سرافراز ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس را زنده نگه می‌داریم.

وی افزود: این ایام، یادآور رشادت‌های بی‌بدیل فرزندان غیور این مرز و بوم است که با توکل بر خداوند متعال و با اتکا به قدرت ایمان، در برابر تجاوز دشمن ایستادند و از کیان اسلام و انقلاب اسلامی دفاع کردند.

مدیر کانون فرهنگی و هنری امامزاده سید ابراهیم خراسانی (ع) لاهرود تصریح کرد: دفاع مقدس، گنجینه‌ای از درس‌های ارزشمند ایستادگی در برابر سختی‌ها، خودباوری، فداکاری و شجاعت برای امروز و فردای ماست.

دستگزار خاطرنشان کرد: به یقین، اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک شهیدان، ایثارگری جانبازان و صبر خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است.

وی گفت: ملت غیور ایران اسلامی با مقاومت ستودنی خود در دوران دفاع مقدس، با اثبات برتری قدرت ایمان و معنویت، درس بزرگ ایثار، آزادی، جهاد و شهادت را به جهانیان نشان داد.

مدیر کانون فرهنگی و هنری امامزاده سید ابراهیم خراسانی (ع) لاهرود بیان کرد: دفاع مقدس، نام آشناترین واژه در قاموس حماسه‌های عزت آفرین ایران است که خاطرات دلاورمردی های آن در تاریخ شکوهمند این دیار، به یادگار خواهد ماند؛ زیباترین فصل این فرهنگ، خالقان این حماسه عظیم اند که با صلابت اراده و نور ایمان، رهنورد راه مقدسی شدند که پاداش آن، جاودانگی و بقا بود.

دستگزار ادامه داد: امروز نیز در مواجهه با جنگ نرم، تحریم‌های اقتصادی و توطئه‌های فرهنگی دشمنان، باید با همان روحیه ایثار و مقاومت، در سنگرهای جهاد علمی، فرهنگی و اجتماعی حضوری فعال و مؤثر داشته باشیم.

وی ضمن عرض تبریک این ایام فرخنده به ملت شریف و شهید پرور ایران اسلامی، گفت: با الهام از فرهنگ جهاد و شهادت، عهد می‌بندیم که همچون رزمندگان دیروز، در برابر هر تهدیدی، تا پای جان بایستیم و پرچم اقتدار و امنیت این سرزمین را برافراشته نگاه داریم.

مدیر کانون فرهنگی و هنری امامزاده سید ابراهیم خراسانی (ع) لاهرود در خاتمه سخنان خود تصریح کرد: امید است با پیروی از رهنمودهای مقام رهبر معظم انقلاب و با الگوگیری از فرهنگ غنی دفاع مقدس، همواره پاسدار ارزش‌های انقلاب اسلامی باشیم و آشنایی مردم به خصوص نسل جوان با دستاوردهای دفاع مقدس را در اولویت اقدامات فرهنگی قرار دهیم.