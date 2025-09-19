اردبیل فاتح نخستین دوره مسابقات فلوربال بانوان شمالغرب کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات فلوربال بانوان شمالغرب کشور با حضور تیمهایی از استانهای آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل و شهرستان مشگینشهر در سالن حجاب اردبیل برگزار شد. در پایان، تیم اردبیل با سه پیروزی پیاپی و کسب ۹ امتیاز، بر سکوی نخست ایستاد.
تیم زنجان در جایگاه دوم قرار گرفت و تیمهای مشگینشهر و آذربایجان شرقی نیز به ترتیب مقامهای سوم و چهارم را به دست آوردند.
عوض نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل، با تبریک به تیم قهرمان گفت: برگزاری این مسابقات فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیهای ورزشکاران بانو و توسعه رشته فلوربال در شمالغرب کشور بود.
وی با اشاره به اهداف میزبانی این رویداد افزود: «توسعه ورزش بانوان، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و فراهم کردن زمینه برای کشف استعدادهای ورزشی از مهمترین رویکردهای برگزاری این مسابقات به شمار میرود.»
نظر شما