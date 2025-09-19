  1. استانها
  2. اردبیل
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۶

اردبیل فاتح نخستین دوره مسابقات فلوربال بانوان شمالغرب کشور شد

اردبیل فاتح نخستین دوره مسابقات فلوربال بانوان شمالغرب کشور شد

اردبیل- تیم فلوربال بانوان اردبیل عنوان قهرمانی نخستین دوره مسابقات فلوربال بانوان شمالغرب کشور را که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات فلوربال بانوان شمالغرب کشور با حضور تیم‌هایی از استان‌های آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل و شهرستان مشگین‌شهر در سالن حجاب اردبیل برگزار شد. در پایان، تیم اردبیل با سه پیروزی پیاپی و کسب ۹ امتیاز، بر سکوی نخست ایستاد.

تیم زنجان در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم‌های مشگین‌شهر و آذربایجان شرقی نیز به ترتیب مقام‌های سوم و چهارم را به دست آوردند.

عوض نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل، با تبریک به تیم قهرمان گفت: برگزاری این مسابقات فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های ورزشکاران بانو و توسعه رشته فلوربال در شمالغرب کشور بود.

وی با اشاره به اهداف میزبانی این رویداد افزود: «توسعه ورزش بانوان، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و فراهم کردن زمینه برای کشف استعدادهای ورزشی از مهم‌ترین رویکردهای برگزاری این مسابقات به شمار می‌رود.»

کد خبر 6594665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها