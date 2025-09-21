سردار سلیمانی نماد دفاع مقدس، حماسه و فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رجبی عصر یکشنبه در آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان سومین هنرواره ملی شعر و داستان که در تالار اندیشه مشگین‌شهر برگزار شد، اظهار کرد: سردار سلیمانی نماد دفاع مقدس و حماسه و ایثار و فرهنگ است.

وی افزود: شخصیت حاج قاسم سلیمانی، به‌عنوان مالک‌اشتر زمان، یادآور شجاعت و فداکاری است و می‌تواند الهام‌بخش نسلی دیگر در مسیر مقاومت و دفاع از ارزش‌ها باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل با اشاره به اهمیت کارکرد اجتماعی شعر و داستان، گفت: ادبیات، حافظ هویت ملی و فرهنگی ملت ایران است و کتاب‌های شعر بخش مهمی از میراث فرهنگی کشورمان را تشکیل می‌دهند.

رجبی تأکید کرد: همان‌گونه که رزمندگان اسلام از سرزمین انقلاب اسلامی دفاع کردند، شاعران و هنرمندان نیز باید در عرصه جنگ نرم از هویت ملی پاسداری کنند.

به گفته وی، شاعران و هنرمندان افسران جنگ نرم به شمار می‌روند و رسالت آنان در این مسیر بسیار خطیر است.

در پایان این آیین، از برگزیدگان سومین هنرواره ملی شعر و داستان تجلیل شد.