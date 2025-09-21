  1. استانها
  2. اردبیل
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

سردار سلیمانی نماد دفاع مقدس، حماسه و فرهنگ است

سردار سلیمانی نماد دفاع مقدس، حماسه و فرهنگ است

مشگین‌شهر- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل گفت: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نماد دفاع مقدس، حماسه، ایثار و فرهنگ است و می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای نسل‌های آینده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رجبی عصر یکشنبه در آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان سومین هنرواره ملی شعر و داستان که در تالار اندیشه مشگین‌شهر برگزار شد، اظهار کرد: سردار سلیمانی نماد دفاع مقدس و حماسه و ایثار و فرهنگ است.

وی افزود: شخصیت حاج قاسم سلیمانی، به‌عنوان مالک‌اشتر زمان، یادآور شجاعت و فداکاری است و می‌تواند الهام‌بخش نسلی دیگر در مسیر مقاومت و دفاع از ارزش‌ها باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل با اشاره به اهمیت کارکرد اجتماعی شعر و داستان، گفت: ادبیات، حافظ هویت ملی و فرهنگی ملت ایران است و کتاب‌های شعر بخش مهمی از میراث فرهنگی کشورمان را تشکیل می‌دهند.

رجبی تأکید کرد: همان‌گونه که رزمندگان اسلام از سرزمین انقلاب اسلامی دفاع کردند، شاعران و هنرمندان نیز باید در عرصه جنگ نرم از هویت ملی پاسداری کنند.

به گفته وی، شاعران و هنرمندان افسران جنگ نرم به شمار می‌روند و رسالت آنان در این مسیر بسیار خطیر است.

در پایان این آیین، از برگزیدگان سومین هنرواره ملی شعر و داستان تجلیل شد.

کد خبر 6597089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها