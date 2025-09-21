به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا باوقار عصر یکشنبه در آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان سومین هنرواره ملی شعر و داستان که در تالار اندیشه مشگینشهر برگزار شد، اظهار کرد: شهید سلیمانی مرد دفاع از ولایت و دین بود و نسل جوان باید ویژگیهای حاج قاسم را، که او را تبدیل به یک مکتب کرد، بیاموزد و امیدواریم جوانان ما این توصیه مقام معظم رهبری را جدی بگیرند.
وی با اشاره به اینکه مکتب سلیمانی عرفان عملی و جهادی در خدمت مردم و در راه خدا است، افزود: این مکتب ترکیبی بینظیر از ایمان ریشهدار، غیرت دینی، هوشمندی راهبردی، مدیریت جهادی و اخلاق انسانی است.
امام جمعه مشگینشهر ادامه داد: حاج قاسم سلیمانی با بهرهگیری از ایمان، شجاعت، تدبیر و هوشمندی، حرکت خود در مسیر کمال را به جامعه نشان داد تا از سوی مقام معظم رهبری قبله مکتب سلیمانی به نام او ثبت شود و امروز نیز جوانان با قدم گذاشتن در مسیر حاج قاسم، این مکتب را در جامعه جاری و ساری میکنند.
وی ایمان و اعتقاد کامل به پروردگار را برجستهترین ویژگی شهید سلیمانی دانست و بیان کرد: بلندترین و لطیفترین اندیشه حاج قاسم ایمان به خداوند بود که پناهگاهی محکم برای او در برابر طوفانها و ناملایمات فراهم کرد و در نهایت به پاداش شهادت نائل شد؛ شهادتی که هدیهای الهی برای او بود.
باوقار در پایان با برشمردن شاخصههای مکتب سلیمانی تصریح کرد: ولایتپذیری، عملگرایی، دشمنشناسی دقیق و خدمترسانی بیمنت از عوامل ماندگاری این مکتب است و همین اطاعت از امام زمان (عج) بود که حاج قاسم را به «عباس زمان» تبدیل کرد.
