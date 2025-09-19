به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین قادر محمدی امام جمعه شهرستان نظرآباد، در خطبههای نماز جمعه این هفته با گرامیداشت یاد و خاطره حماسهسازان دفاع مقدس به بررسی دستاوردهای این دوران پرداخت و گفت: جنگ تحمیلی هشتساله یکی از مهمترین افتخارات ملت ایران به شمار میآید.
وی با تأکید بر اینکه دفاع مقدس به خوبی ظرفیتهای نظام اسلامی و مدیریت ولایت فقیه را نمایان ساخت، تصریح کرد: تلاشهای بیوقفه جوانان در آن زمان باید به عنوان الگویی برای جامعه و مسؤولان به شمار آید.
محمدی همچنین به نقش حمایت مردمی در پیروزیهای ایران در دوران جنگ اشاره کرده و افزود: این حمایتها، یکی از ارکان اصلی پیروزهای ما در دورههای مختلف جنگ محسوب میشود.
وی با انتقاد از رویکردهای جناحی در حوزه آموزشوپرورش گفت: براساس نظرات رهبر معظم انقلاب، هر سرمایهگذاری در این حوزه، به رشد و توسعه کشور کمک خواهد کرد و نگاه انتخاباتی به این مسأله، خیانتی به آینده نسلهای آینده است.
در پایان امام جمعه نظرآباد با ابراز محبت به برگزاری اجلاسیه شهدا افزود: این مراسم به معنای تجلی عشق و ارادت مردم نسبت به آرمانهای شهیدان است و از دستاندرکاران برگزاری آن تقدیر کرد.
نظر شما