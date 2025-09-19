  1. استانها
توجه جناحی به آموزش‌وپرورش، تهدیدی جدی برای آینده کشور است

توجه جناحی به آموزش‌وپرورش، تهدیدی جدی برای آینده کشور است

امام جمعه نظرآباد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت دستاوردهای دفاع مقدس، نسبت به نگاه جناحی به آموزش‌وپرورش هشدار داد و آن را تهدیدی جدی برای آینده کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قادر محمدی امام جمعه شهرستان نظرآباد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه‌سازان دفاع مقدس به بررسی دستاوردهای این دوران پرداخت و گفت: جنگ تحمیلی هشت‌ساله یکی از مهم‌ترین افتخارات ملت ایران به شمار می‌آید.

وی با تأکید بر اینکه دفاع مقدس به خوبی ظرفیت‌های نظام اسلامی و مدیریت ولایت فقیه را نمایان ساخت، تصریح کرد: تلاش‌های بی‌وقفه جوانان در آن زمان باید به عنوان الگویی برای جامعه و مسؤولان به شمار آید.

محمدی همچنین به نقش حمایت مردمی در پیروزی‌های ایران در دوران جنگ اشاره کرده و افزود: این حمایت‌ها، یکی از ارکان اصلی پیروزهای ما در دوره‌های مختلف جنگ محسوب می‌شود.

وی با انتقاد از رویکردهای جناحی در حوزه آموزش‌وپرورش گفت: براساس نظرات رهبر معظم انقلاب، هر سرمایه‌گذاری در این حوزه، به رشد و توسعه کشور کمک خواهد کرد و نگاه انتخاباتی به این مسأله، خیانتی به آینده نسل‌های آینده است.

در پایان امام جمعه نظرآباد با ابراز محبت به برگزاری اجلاسیه شهدا افزود: این مراسم به معنای تجلی عشق و ارادت مردم نسبت به آرمان‌های شهیدان است و از دست‌اندرکاران برگزاری آن تقدیر کرد.

