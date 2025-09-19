علیرضا عبدولی به مدال نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی قهرمانی جهان زاگرب کرواسی، علیرضا عبدولی در وزن ۷۷ کیلوگرم در مرحله رده‌بندی به مصاف احمد یلماز از ترکیه رفت که این مبارزه به سود کشتی گیر ترک به پایان رسید و نماینده کشتی فرنگی ایران به مدال نرسید.

عبدولی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر مارکوس سانچز از اسپانیا را شکست داد.

وی در دور سوم با نتیجه ۶ بر صفر یریسکلدی ماکسات اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ سانان سلیمانوف نایب قهرمان جهان از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

عبدولی در مرحله نیم نهایی در مصاف با مالخاس آمویان قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از ارمنستان ۵ بر ۱ مغلوب شد.

