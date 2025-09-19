سهرابی حریف روس با را با اقتدار شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی شهر زاگراب کرواسی از ظهر امروز جمعه پیگیری شد که طی آن دانیال سهرابی به مصاف حریفان خود رفت.

در وزن ۷۲ کیلوگرم سید دانیال سهرابی، در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر ۱ آمانتور اسماعیلف از قرقیزستان را مغلوب کرد.

وی در دور دوم به مصاف دمیتری آدامف از روسیه رفت و وقت اول را دو بر صفر برنده شد و در وقت دوم هم هر چند ابتدا یک امتیاز به حریف داد اما در ادامه دو امتیاز گرفت و سوار بر کشتی شد و با بیرون کردن حریفش از تشک در چند مرحله و دو خاک دیگر در مجموع ۱۰ بر یک به پیروزی رسید و راهی مرحله بعد صعود کرد.