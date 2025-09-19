به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی، علیرضا عبدولی نماینده کشورمان در وزن ۷۷ کیلوگرم در دیدار رده‌بندی به مصاف احمد یلماز از ترکیه رفت که این مبارزه با برتری حریف ترک به پایان رسید و بدین ترتیب عبدولی از کسب مدال برنز بازماند.

کشتی‌گیر اندیمشکی کار خود را در این رقابت‌ها با استراحت در دور نخست آغاز کرد و در دومین مبارزه با نتیجه پنج بر صفر مارکوس سانچز از اسپانیا را شکست داد. او در دور سوم نیز یریسکلدی ماکسات اولو از قرقیزستان را با نتیجه ۶ بر صفر مغلوب کرد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

عبدولی در این مرحله با نمایشی تحسین‌برانگیز، سانان سلیمانوف نایب‌قهرمان جهان از آذربایجان را سه بر یک شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید اما در مصاف حساس مرحله نیمه‌نهایی، مقابل مالخاس آمویان قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از ارمنستان با نتیجه پنج بر یک شکست خورد و به دیدار رده‌بندی رفت؛ دیداری که سرنوشت آن نیز به سود کشتی‌گیر ترکیه رقم خورد تا نماینده اندیمشک از دستیابی به مدال باز بماند.