روسیه: اقدامات کشورهای اروپایی علیه ایران وجهه قانونی ندارد

به گزارش خبرگاری مهر به نقل از الجزیره، واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل در جریان نشست شورای امنیت تاکید کرد: کشورهای امضا کننده توافق هستهای ایران حق بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه تهران را ندارند.
وی اضافه کرد: اقدامات تروئیکای اروپا برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران وجهه قانونی ندارد.
نماینده روسیه تصریح کرد: کشورهای اروپایی در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی در قبال برنامه هستهای ایران را رد میکنند. بازگشت تحریمها علیه ایران مشروعیت قانونی ندارد.
نبنزیا پس از آنکه قطعنامه تداوم لغو تحریمهای ایران تصویب نشد، تاکید کرد: روسیه بازگرداندن تحریمها علیه ایران را محکوم میکند
وی تصریح کرد: رفع تحریمها (علیه ایران) تنها تصمیم درست است. متعجب هستیم که کره جنوبی تصمیم گرفته با رویکردهای مخرب غربی همسو شود!
نبنزیا اضافه کرد: بر کسی پوشیده نیست که هدف انگلیس، فرانسه و آلمان استفاده از شورای امنیت به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بر دولتی است که تلاش میکند از منافع خود دفاع کند.
