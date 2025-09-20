  1. سلامت
ثبت ۲۴ هزار و ۴۰۰ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

در هفته گذشته بیش از ۲۴ هزار مأموریت اورژانس تهران ثبت شد که حدود ۶ هزار نفر به مراکز درمانی منتقل و نزدیک به ۱۱ هزار نفر در محل درمان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (۲۲ شهریور الی ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴) مجموع ۲۴۴۰۰ در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۵۹۷۸ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۸۹۶ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند و در این مدت ۵۶۵۳۰ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۹۲۱ تماس مزاحم (معادل ۳.۴ درصد کل تماس‌ها) با این مرکز بوده است.

به گفته وی؛ از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۷۳۰ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۴ درصد از کل مأموریت‌ها) و ۱۹۶۷۰ (۸۰.۶ درصد از کل مأموریت‌ها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۹ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۷ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.

