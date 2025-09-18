پشت پرده تخلف خودروسازان در پرداخت سهم سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، با اشاره به ورود دیوان محاسبات با هماهنگی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به موضوع به عدم واریز سهم خرید آمبولانس از محل یک درصد فروش خودرو و موتورسیکلت، افزود: بر اساس بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت از ابتدای سال دوم برنامه (۱۴۰۴)، تولیدکنندگان و موظف هستند یک درصد از قیمت فروش خودرو، ماشین‌آلات و موتورسیکلت را پس از گردش خزانه برای خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت برابر برای جمعیت هلال احمر و سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.

وی ادامه داد: از آنجایی که این مصوبه اجرایی نشد در نشست روز یکشنبه ۲۹ تیرماه کمیسیون با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرعامل ایران خودرو، نمایندگان سایپا خودرو، رئیس سازمان اورژانس و دیوان محاسبات این موضوع بررسی و با درخواست رسمی از دیوان محاسبات کشور، خواستار بررسی روند اجرای این حکم قانونی برای انجام اقدامات بعدی شدیم.

اسحاقی گفت: دیوان محاسبات نیز در هماهنگی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به موضوع ورود کرد و طبق بررسی‌های اولیه مشخص شد، درصد مربوطه از مشتریان دریافت اما به حساب تعیین شده واریز نشده به همین دلیل کمیسیون موضوع را از طریق مسیرهای حقوقی، قضائی و نظارتی پیگیری خواهد کرد تا تخلفات احتمالی در این زمینه روشن شود و برخورد لازم صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: متأسفانه این منابع پایدار و مهم برای حمایت از حوزه سلامت که به صراحت در قانون برنامه هفتم آمده توسط دولت پیگیری نشده بود و امروز شاهد هستیم تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو به نام سلامت از مردم پول دریافت کرده اند اما به نفع سلامت هزینه نکرده اند و به همین دلیل، مجلس و نهادهای نظارتی با جدیت موضوع را پیگیری می‌کنند تا حق مردم و حوزه سلامت کشور تضییع نشود.