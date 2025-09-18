  1. سلامت
پشت پرده تخلف خودروسازان در پرداخت سهم سلامت

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو به نام سلامت، از مردم پول دریافت کرده‌اند اما به نفع سلامت هزینه نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، با اشاره به ورود دیوان محاسبات با هماهنگی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به موضوع به عدم واریز سهم خرید آمبولانس از محل یک درصد فروش خودرو و موتورسیکلت، افزود: بر اساس بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت از ابتدای سال دوم برنامه (۱۴۰۴)، تولیدکنندگان و موظف هستند یک درصد از قیمت فروش خودرو، ماشین‌آلات و موتورسیکلت را پس از گردش خزانه برای خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت برابر برای جمعیت هلال احمر و سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.

وی ادامه داد: از آنجایی که این مصوبه اجرایی نشد در نشست روز یکشنبه ۲۹ تیرماه کمیسیون با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرعامل ایران خودرو، نمایندگان سایپا خودرو، رئیس سازمان اورژانس و دیوان محاسبات این موضوع بررسی و با درخواست رسمی از دیوان محاسبات کشور، خواستار بررسی روند اجرای این حکم قانونی برای انجام اقدامات بعدی شدیم.

اسحاقی گفت: دیوان محاسبات نیز در هماهنگی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به موضوع ورود کرد و طبق بررسی‌های اولیه مشخص شد، درصد مربوطه از مشتریان دریافت اما به حساب تعیین شده واریز نشده به همین دلیل کمیسیون موضوع را از طریق مسیرهای حقوقی، قضائی و نظارتی پیگیری خواهد کرد تا تخلفات احتمالی در این زمینه روشن شود و برخورد لازم صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: متأسفانه این منابع پایدار و مهم برای حمایت از حوزه سلامت که به صراحت در قانون برنامه هفتم آمده توسط دولت پیگیری نشده بود و امروز شاهد هستیم تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو به نام سلامت از مردم پول دریافت کرده اند اما به نفع سلامت هزینه نکرده اند و به همین دلیل، مجلس و نهادهای نظارتی با جدیت موضوع را پیگیری می‌کنند تا حق مردم و حوزه سلامت کشور تضییع نشود.

