انتقال سالانه ۵۰ عضو پیوندی با اورژانس هوایی

جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره روند انتقال اعضای بیماران نیازمند به پیوند با اورژانس هوایی گفت: بسیاری از بیماران در انتظار هستند تا عضوی به آنها برسد و وقتی این اتفاق میافتد، باید در کوتاهترین زمان ممکن اقدام شود. به طور معمول حدود سه ساعت یا کمتر زمان لازم است و هرچه این زمان کوتاهتر باشد، عضو گیرنده اثربخشی و کارایی بهتری خواهد داشت.
وی افزود: به همین دلیل هماهنگی دقیق بین اورژانس هوایی، بیمارستان مبدأ و بیمارستان مقصد ضروری است تا در کمترین زمان ممکن این مأموریت انجام شود و گاهی شاهد هستیم که بالگردهای اورژانس حتی در اتوبانها فرود میآیند تا عضو سریعتر منتقل شود و این موضوع تنها مختص یک منطقه خاص نیست. بیشترین انتقالها به تهران صورت میگیرد، اما در برخی استانها نیز قطبهای تخصصی وجود دارد، به عنوان مثال، برای پیوند کبد، شیراز یکی از مراکز اصلی است.
میعادفر تصریح کرد: البته در برخی موارد، بیماران بدحال در استانها وجود دارند که امکان انجام عمل در همان استان فراهم نیست و ناچار به انتقال آنها به تهران یا مراکز استانی هستیم و در این زمینه علاوه بر انتقال اعضا، با هواپیما نیز جابهجایی بیماران انجام میشود.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به اهمیت این مأموریتها گفت: این خدمات اغلب برای قشر ضعیف جامعه انجام میشود که شاید تصورش را هم نداشته باشند چنین امکانی در اختیارشان قرار گیرد، اما اورژانس کشور این خدمات را برای همه مردم ارائه کرده و تمام تلاش ما این است که مأموریتها به بهترین شکل انجام شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به طور متوسط سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ عضو از این طریق منتقل میشود.
