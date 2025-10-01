یادگیری ماشینی ذهن خوانی را ممکن می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، بیشتر اوقات ذهن خوانی شبیه داستان های علمی تخیلی است. اما یک پژوهش جدید نشان می دهد برای انجام این کار فقط یک ویدئو ساده کافی است.

محققان بنیاد Champalimaud در پرتغال متوجه شدند حرکات صورت موش ها استراتژی افکار ذهنی آنها را فاش می کند. این یافته راهی به سوی یک روش غیرتهاجمی برای مطالعه فعالیت های مغز بدون ایجاد نگرانی درباره حریم خصوصی ذهنی، باز می کند.

محققان در پژوهش پیشین خود یک معما برای موش ها آماده کردند. حیوانات آزمایشگاهی باید متوجه می شدند کدامیک از دو مخزن آب حاوی نوشیدنی شیرین است. پس از آنکه سیستم جایزه دهی بین دو منبع جابه جا شد، موش ها مجبور شدند استراتژی خود را تغییر دهند.

فانی کازتس مولف نخست پژوهش در این باره می گوید: ما می دانستیم که موش ها می توانند این نوع فعالیت را با استراتژی های مختلفی انجام دهند و توانستیم با استفاده از رفتارشان دریابیم از کدام استراتژی استفاده می کنند.

محققان انتظار داشتند نورون ها فقط روی استراتژی های فعال فکر کنند. اما در عوض متوجه شدند تمام استراتژی ها بدون توجه به آنکه حیوان از کدام یک را برمی گزیند، یکباره در مغز موش ها ارائه شد.

محققان حرکات صورت و فعالیت های مغزی موش ها را ثبت کردند و در مرحله بعد داده ها به ماشین یادگیری داده شد. نتایج آنها را حیرت زده کرد. سرنخ های نامحسوس از حرکات صورت به اندازه جمعیت عصب ها اطلاعات در بر داشت.

زاخاری ماینن محقق ارشد در بنیاد مذکور می گوید: ما در کمال تعجب، متوجه شدیم که می‌توانیم به اندازه ثبت فعالیت ده‌ها نورون، اطلاعات بیشتری در مورد آنچه موش فکر می‌کرد، به دست آوریم. دسترسی به چنین روش ساده ای برای محتوای مخفی در ذهن یک ابزار مهم برای ارتقای تحقیقات در مغز است.

نکته جالب تر هماهنگی و شباهت رفتارها بین حیوانات مختلف بود. دیوید ریاتو، نویسنده همکار این پژوهش می گوید: الگوهای مشابه صورت نشان‌دهنده همان استراتژی‌ها در موش‌های مختلف بودند. این امر نشان می دهد الگوهای خاص فکری در سطح حرکات صورت ممکن است مانند احساسات کلیشه‌ای باشد.

به گفته مولفان پژوهش این تحقیق راهی برای مطالعه فعالیت مغز بدون ابزارهای تهاجمی فراهم می کند و به محققان امکان درک بهتر از سلامتی و بیماری را می دهد.