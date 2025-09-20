پایان کار شیما صفایی در فیدر کاپادوکیا با مدال تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های تنیس روی میز فیدر کاپادوکیا و در مرحله نیمه نهایی، شیما صفایی امروز (شنبه ۲۸ شهریور) به مصاف «آسوکا ساسو» رفت و برابر این بازیکن ژاپنی با نتیجه ۳ به صفر متحمل شکست شد.

صفایی در حالی متحمل این شکست شد که پیش از این با صعود به نیمه نهایی و قرار گرفتن در جمع ۴ بازیکن برتر رقابت های تنیس روی میز فیدر کاپادوکیا، مدال برنز خود را قطعی کرده بود. این صعود با شکستِ ۳ بر ۲ دینا مشرف نفر ۴۸ جهان به دست آمد.

با شکست برابر حریف ژاپنی، صفایی صاحب مدال برنز مشترک شد و اینگونه به کار خود در رقابت های فیدر کاپادوکیا پایان داد.

این نخستین بار در تاریخ تنیس روی میز زنان ایران است که یک نماینده صاحب مدال فیدر جهانی می شود.