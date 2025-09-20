«حلقه رندان» به اکبر اکسیر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر طنز حوزه هنری از برگزاری یکصد و نود و دومین شب شعر طنز «در حلقه رندان» با حضور ویژه استاد اکبر اکسیر، شاعر و طنزپرداز نامآشنا و تقدیر از وی، خبر داد.
عباس حسیننژاد مدیر دفتر طنز حوزه هنری با اعلام این خبر، گفت: شب شعر طنز «در حلقه رندان»، با حضور و تقدیر ویژه از استاد اکبر اکسیر به پاس یک عمر فعالیت در عرصه شعر طنز به همراهی شعرخوانی شاعران و طنزپردازان در سالن سوره حوزه هنری برگزار میشود.
او افزود: استاد اکبر اکسیر از تأثیرگذاران شعر طنز معاصر به ویژه در شعر نو است که راهها و مسیرهای تازهای را برای پرداختن به دنیای طنز به شاعران تازهکار عرضه کرده است.
وی تقدیر از استاد اکسیر را امتداد پاسداشت استادان معاصر طنز فارسی توسط دفتر طنز حوزه هنری انقلاب اسلامی دانست.
اکبر اکسیر متولد ۱۳۳۲ در آستارا، شاعر، آموزگار استاد زبان و ادبیات فارسی، گرافیست و طنزپرداز معاصر ایرانی است. او صاحب نظریه «شعر فرانو» و خالق مجموعههایی چون «در سوگ سپیداران»، «بفرمایید بنشینید صندلی عزیز»، «زنبورهای عسل دیابت گرفتهاند»، «پسته لال سکوت دندانشکن است»، «ملخهای حاصلخیز»، «مالاریا»، «ما کو تا اونا شیم» و «من هارا شورا هارا» است. طنزپردازی در عین سادگی و ایجاز، از ویژگیهای برجسته آثار او به شمار میرود.
شب شعر در حلقه رندان که یکی از مهمترین رویدادهای طنز کشور محسوب میشود، روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در سالن سوره حوزه هنری برگزار خواهد شد.
علاوه بر شعرخوانی طنزپردازان از سراسر کشور، اجرای استندآپکمدی، مسابقه و اهدای هدایای ارزنده نیز برای مخاطبان نیز تدارک دیده شده است.
دفتر طنز حوزه هنری از علاقهمندان به شعر و طنز دعوت کرده تا در این نشست ادبی حضور یابند. شرکت در این برنامه برای عموم آزاد است.
