۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

برگزاری نکوداشت مهدی مسعودشاهی در جشنواره فیلم‌های کودک

مراسم نکوداشت زنده‌یاد مهدی مسعودشاهی در سی‌ و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، نکوداشت زنده‌یاد مهدی مسعودشاهی، مدیر باسابقه سینمای ایران در حوزه کودک و نوجوان، در سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

مهدی مسعودشاهی از مدیران باسابقه سینمای ایران که منشا تغییر و تحولات زیادی در سینما بوده است، سال‌ها در عرصه‌های فرهنگی و هنری و به ویژه سینمای کودک و نوجوان مدیریت بخش‌های مختلفی را بر عهده داشت.

وی در سازمان سینمایی و بنیاد سینمایی فارابی فعالیت داشت و دبیری بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ۲ دوره دبیری جشنواره فیلم فجر و نیز داوری این رویداد را در کارنامه خود ثبت کرده بود.

راه‌اندازی برخی از نهادهای مهم فرهنگی و هنری کشور با حضور و تلاش او و همکارانش اتفاق افتاده است که از آن جمله می‌توان به بنیاد رودکی، موسسه فرهنگی و هنری صبا وابسته به صدا و سیما، مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و بنیاد سینمایی فارابی اشاره کرد.

مهدی مسعودشاهی اسفند سال گذشته چشم از جهان فروبست.

سی‌ و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سه بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بین‌الملل و بخش ویژه، از ۱۲ تا ۱۶ مهر به دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

ندا زنگینه

