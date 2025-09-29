به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی کشور، عصر یکشنبه ششم مهر از ستاد برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند برگزاری این رویداد قرار گرفت.

فریدزاده سپس در شورای مدیران این رویداد، بیان کرد: هر کودکی با والدین خود به سینما می‌رود و این امر، علاوه بر ابعاد آموزشی که می‌تواند برای کودک داشته باشد، می‌تواند مقدمه‌ای برای حضور پدر و مادر در سینما و تاثیر مثبت روی فروش فیلم‌ها نیز داشته باشد. البته در این زمینه آموزش و پرورش هم ظرفیت‌های مهمی دارد که می‌تواند به کمک بیاید.

وی همزمانی برگزاری این جشنواره با روز جهانی کودک و هفته ملی کودک را فرصتی مغتنم دانست و ادامه داد: جشنواره می‌تواند از این فرصت‌ها برای گسترش برنامه‌های خیابانی و مردمی در اصفهان، تهران و سایر مراکز استان‌ها بهره بگیرد.

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به اینکه اکنون کشور به فضایی پرنشاط نیاز دارد، عنوان کرد: مجموعه دولت در تلاش است با برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری، فضایی پرنشاط در کشور ایجاد کند و جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان از مهم‌ترین این رویدادهاست که باید در همین راستا حرکت کند.

فریدزاده علاوه بر اینکه برنامه‌ریزی دقیق بودجه و هزینه‌کردها در شرایط کنونی را ضروری دانست، گفت: حضور مهمانان و فیلم‌های خارجی در این دوره از جشنواره اتفاق مهمی است؛ ضمن آنکه باید توجه کنیم، سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های بین‌المللی کودکان و نوجوانان، اولین رویداد مهم بین‌المللی حوزه فرهنگ و هنر پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه است و همچنین اولین رویداد از فصل جشنواره‌های سینمایی سال جاری است که با حضور متخصصان حرفه‌ای سینما، می‌توان از آن به عنوان یک فرصت ارزشمند برای آینده سینمای کودک و نوجوان کشور بهره گرفت.

پیش از سخنان فریدزاده، حامد جعفری دبیر سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به همراه مدیران ستاد جشنواره گزارشی از روند برگزاری این رویداد ارائه کردند.

در این دیدار، مهدی شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع و مسعود نجفی مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده را همراهی کردند.

همچنین در پایان، فریدزاده دقایقی در نشست «بازنمایی تصویر کودک و نوجوان در سینمای ایران» که با حضور رضا بابک، آزیتا حاجیان، بابک نکویی و امیر مشهدی عباس در حال برگزاری بود، حضور پیدا کرد.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.