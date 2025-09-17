به گزارش خبرنگار مهر، حامد جعفری پیش از ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از پوستر سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان که صبح چهارشنبه در کاخ موزه چهلستون برگزار شد با اشاره به جایگاه این رویداد سینمایی گفت: جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان نخستین رویداد ملی و بینالمللی پس از مقاومت ۱۲ روزه مردم ایران است که با آیندگان این سرزمین، یعنی کودکان و نوجوانان، گره خورده و این موضوع برای همه ما افتخاری بزرگ محسوب میشود.
وی افزود: این جشنواره بیش از آنکه صرفاً یک رویداد هنری باشد، فرصتی است برای شنیدن صدای کودکان و نوجوانان و دیدن نگاه روشن آنان. آینده این سرزمین در دستان پاک و خیالانگیز آنان رقم میخورد و جشنواره پلی است میان خاطره و رؤیا، میان روزهای سختی که پشت سر گذاشتیم و فردایی که با امید کودکانمان ساخته خواهد شد.
مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی با یادآوری اینکه امسال جشنواره معنایی دوچندان یافته است، ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه یادآور ایثار و مقاومت بود و فرزندان این سرزمین در آن روزها همپای بزرگترها نقشی سترگ در دفاع از خانواده و میهن ایفا کردند. یاد کودکان معصومی که طعم سختی جنگ را چشیدند اما روایتهایشان امروز الهامبخش خلق آثار هنری است، در این جشنواره زنده خواهد شد.
وی تاکید کرد: جشنواره امسال نه تنها محفلی برای نمایش فیلمها که فرصتی برای بازآفرینی خاطرهها و بازگویی رشادتها به زبان تصویر و هنر است. پوستری که امروز رونمایی شد، نمادی است از پیوند میان کودکی و امید، مقاومت و قصههای تلخ و آرزوهای شیرین.
جعفری با قدردانی از تلاش هنرمندان در عرصه سینمای کودک و نوجوان گفت: همه ما ایرانیان میدانیم که این جشنواره با نام زیبای اصفهان شناخته میشود. در پیشگاه مردم شریف و هنردوست اصفهان، رونمایی رسمی پوستر را آغازی برای فصل تازهای در سینمای کودک و نوجوان ایران میدانیم.
