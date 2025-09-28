به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، پس از ۶ سال، بار دیگر استانها میزبان جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان شدند و طبق برنامهریزیهای انجام شده، قرار است فیلمهای سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان همزمان با اصفهان، در ۱۸ استان روی پرده بروند.
در کنار استان اصفهان به عنوان میزبان، استانهای آذربایجان شرقی، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قم، کرمانشاه، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، همدان، هرمزگان و یزد ۱۸ استانی هستند که هرکدام سینمایی را برای اکران آثار جشنواره تدارک دیدهاند.
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود.
