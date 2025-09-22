  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

معرفی هشت فیلم بخش مسابقه بلند داستانی جشنواره کودک

اسامی فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه بلند داستانی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، هشت اثر راه یافته به بخش مسابقه بلند داستانی سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

اسامی این فیلم‌ها به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

۱- پویانمایی «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی، مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی

۲- «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیه‌کنندگی سید علی احمدی

۳- «جادوی عروسک‌ها» به کارگردانی سعید عباسی و تهیه‌کنندگی مهدی مولوی

۴-«چشم‌بادومی» به کارگردانی ابراهیم امینی و تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی‌نسب

۵- «دختر برقی ۲» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین قناعت

۶- «سفید برفی» به کارگردانی جواد نوریان و تهیه‌کنندگی داریوش بابائیان

۷- «شهر آرزوها» (بامبولک ۲) به کارگردانی متین اوجانی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید

۸- «موی گرگ» به کارگردانی فریدون نجفی و تهیه‌کنندگی امیرحسین علم‌الهدی

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد خبر 6597014
ندا زنگینه

