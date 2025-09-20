رگولاتور اینترنت چین به ویبو هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان تنظیم مقررات فضای سایبری چین (CAC) اعلام کرد اقدامات انضباطی جدیدی را علیه دو پلتفرم بزرگ اینترنتی این کشور آغاز کرده است. این اقدامات شامل احضار نمایندگان شرکتها، صدور هشدارهای رسمی و دستور انجام اصلاحات در یک بازه زمانی مشخص خواهد بود.
CAC در بیانیه خود تأکید کرد این پلتفرمها در انجام وظایف کلیدی خود برای مدیریت محتوا کوتاهی کردهاند و بارها محتوای بحثبرانگیز را در فهرست ترندهای اصلی نمایش دادهاند؛ از جمله شایعات مربوط به سلبریتیها و بهروزرسانیهای شخصی کماهمیت.
این تصمیم در حالی اعلام شد که یک روز پیشتر، رگولاتور بازار چین تحقیقاتی را درباره کایگو، واحد تجارت الکترونیک پلتفرم کایشو، به دلیل نقض احتمالی قانون تجارت الکترونیک آغاز کرده بود. اداره کل نظارت بر بازار چین در بیانیهای جداگانه تصریح کرد هدف این تحقیق، حمایت از مصرفکنندگان و کسبوکارهای کوچک و متوسط است.
