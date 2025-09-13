چین خواستار مذاکره با آمریکا درباره تیک تاک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق بیانیه وزارت بازرگانی چین، این کشور موضوعات مربوط به تیک تاک را با توجه به قوانین و مقررات بررسی خواهد کرد و از آمریکا می خواهد نگرانی ها را از طریق گفتگو و براساس احترام متقابل و مشورت برطرف کند.

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد اپ اشتراک گذاری ویدئو کوتاه بایت دنس یکی از موضوعات مورد بحث با دیدار مقامات ارشد چینی است که هفته آینده در مادرید برگزار می شود. تیک تاک با ممنوعیت احتمالی در این کشور روبرو است مگر آنکه مالکیت شاخه کسب وکارش درآمریکا را واگذار کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که ماه گذشته یک حساب تیک تاک راه اندازی کرد، مهلت برای واگذاری کسب وکار این شبکه اجتماعی چینی را تا ۱۷ سپتامبر تمدید کرده است.