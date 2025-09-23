  1. دانش و فناوری
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲

چین کمپین پاکسازی فضای آنلاین را با جریمه ۲ پلتفرم آغاز کرد

رگولاتور اینترنت چین یک پلتفرم زیرمجموعه بایت دنس و یک مرورگر وب متعلق به علی بابا را جریمه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رگولاتور فضای سایبری چین پلتفرم خبری بایت دنس به نام «توتیائو» و اپراتور مرورگر وب علی بابا به نام «توتیائو» را به دلیل نقض قوانین محتوا احضار کرده است.

این رگولاتور در دو بیانیه جداگانه اعلام کرد که هر دو پلتفرم به دلیل انتشار محتوایی که «نظم اکوسیستم آنلاین را مختل کرده است»، جریمه شده‌اند. روز گذشته مقامات چین کمپینی در سطح ملی به مدت دوماه برای محدود کردن هرگونه محتوایی که خشونت یا نگرش خصمانه را در جامععه ترویج می‌کند، اعلام کردند.

از سوی دیگر چندی پیش رگولاتور اینترنت چین برای پلتفرم پخش محتوای زنده کایشو و شبکه اجتماعی ویبو هشدار صادر و اقدامات انضباطی اجرا کرد.

سازمان تنظیم مقررات فضای سایبری چین در بیانیه خود تأکید کرد این پلتفرم‌ها در انجام وظایف کلیدی خود برای مدیریت محتوا کوتاهی کرده‌اند و بارها محتوای بحث‌برانگیز را در فهرست ترندهای اصلی نمایش داده‌اند.

