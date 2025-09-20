حمله سایبری پروازهای اروپا را مختل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، یک حمله سایبری موجب از کار افتادن سیستم‌های خودکار در چند فرودگاه اروپایی شد و فرآیندهای چک‌این و بوردینگ تنها به صورت دستی امکان‌پذیر بود.

فرودگاه‌های هیترو لندن و برلین اعلام کردند این حمله پروازهایشان را مختل کرده و از مسافران خواستند پیش از حرکت به سمت فرودگاه، وضعیت پرواز خود را از طریق خطوط هواپیمایی بررسی کنند. فرودگاه هیترو توضیح داد که شرکت کولینز آئرواسپیس – تأمین‌کننده سیستم‌های چک‌این و بوردینگ برای چندین شرکت هواپیمایی بزرگ – با اختلال فنی مواجه شده که احتمالاً باعث تأخیر در پروازهای خروجی خواهد شد.

فرودگاه بروکسل نیز اعلام کرد این حمله سایبری تأثیر چشمگیری بر زمان‌بندی پروازها داشته و به لغو یا تأخیر آنها منجر شده است. به گفته این فرودگاه، تاکنون ۱۰ پرواز لغو و ۱۷ پرواز با بیش از یک ساعت تأخیر انجام شده و هنوز زمان رفع کامل مشکل مشخص نیست.

به نوشته رویترز، شرکت هواپیمایی انگلیسی ایزی‌جت پیش‌بینی نمی‌کند که این اختلال بر برنامه پروازهای روز شنبه‌اش تأثیری بگذارد؛ هرچند بسیاری از فرودگاه‌های بزرگ اروپایی در پی این حمله با تأخیرهای متعدد مواجه شده‌اند.