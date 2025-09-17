اطلاعیه قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود آب در مخازن اصلی کلانشهر تبریز این شرکت در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۶ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب خیابان‌های ارتش جنوبی، طالقانی، شریعتی جنوبی، بارون آواک، آزادی (حد فاصل تقاطع ارتش تا شریعتی)، پاستور، صاحب، ۱۷ شهریور، لاله زار، قطران جنوبی، امیر کبیر و کار پیشه، ضلع شمالی و جنوبی خیابان امام، رضا نژاد، شهید جدیری، ۱۳ آبان، آبرسان، بلوار ۲۹ بهمن تا تقاطع جام خواهد نمود بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.