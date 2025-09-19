  1. استانها
اطلاعیه قطعی آب در تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اطلاعیه ای در خصوص قطعی آب در تبریز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود آب در مخازن کلانشهر تبریز به اطلاع ساکنین محترم واقع در خیابان امام (حد فاصل میدان ساعت تا چهارراه آبرسانی)، رضا نژاد جنوبی و شمالی، شهید جدیری، ۱۳ آبان، کوی اطباء، هفت تیر، بلوار ۲۹ بهمن تا تقاطع جام جم می‌رساند در ساعات بعد از ظهر روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۸ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد. بنابراین ضمن عذرخواهی از مشترکین محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

